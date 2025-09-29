Hollow Knight: Silksong riceverà presto la Patch 3, già disponibile in beta: vediamo alcune novità

Team Cherry continua costantemente a lavorare su Hollow Knight: Silksong e anche con notevole celerità, considerando che sta già preparando il lancio della Patch 3, attualmente disponibile in beta su Steam e con varie novità previste.

Dopo aver visto il primo aggiornamento e, a breve distanza, anche la Patch 2, continua con un ottimo ritmo il supporto per il fenomenale metroidvania che ha conquistato praticamente tutto il mondo, con il prossimo arrivo di una Patch 3 ancora in lavorazione ma con una versione preliminare già sperimentale dagli utenti su Steam.

Come riferito dagli sviluppato con un nuovo post pubblicato sullo store di Valve, questo terzo aggiornamento per Hollow Knight: Silksong introduce alcune novità e sistema diversi inconvenienti emersi nel gioco, lavorando ancora sul bilanciamento anche se in maniera piuttosto sottile.