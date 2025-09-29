1

Hollow Knight: Silksong riceverà presto la Patch 3, già disponibile in beta: vediamo alcune novità

Team Cherry comunica alcune novità in arrivo per Hollow Knight: Silksong con il prossimo lancio della Patch 3, al momento disponibile in versione beta su Steam, in attesa di quella completa.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   29/09/2025
Hornet in Hollow Knight: Silksong
Team Cherry continua costantemente a lavorare su Hollow Knight: Silksong e anche con notevole celerità, considerando che sta già preparando il lancio della Patch 3, attualmente disponibile in beta su Steam e con varie novità previste.

Dopo aver visto il primo aggiornamento e, a breve distanza, anche la Patch 2, continua con un ottimo ritmo il supporto per il fenomenale metroidvania che ha conquistato praticamente tutto il mondo, con il prossimo arrivo di una Patch 3 ancora in lavorazione ma con una versione preliminare già sperimentale dagli utenti su Steam.

Come riferito dagli sviluppato con un nuovo post pubblicato sullo store di Valve, questo terzo aggiornamento per Hollow Knight: Silksong introduce alcune novità e sistema diversi inconvenienti emersi nel gioco, lavorando ancora sul bilanciamento anche se in maniera piuttosto sottile.

Correzioni minori e supporto per DualSense Edge

Come abbiamo visto in precedenza, la prima patch di Hollow Knight: Silksong ha reso più semplici alcuni boss, mentre il secondo aggiornamento ha lavorato soprattutto sulla correzione di bug, oltre a introdurre un'opzione per la grafica in versione PC.

In questo caso, la terza patch si concentra ancora una volta sulla correzione di alcuni problemi minori e introduce anche il supporto per alcuni sistemi di controllo, oltre a miglioramenti vari.

Per quanto riguarda i sistemi di controllo, la terza patch introduce il pieno supporto per il DualSense Edge di Sony, con il riconoscimento di alcuni tasti specifici di questa versione del controller e miglioramenti al supporto di questo su Mac e PC.

Per il resto, si tratta di correzioni minori come alcuni aggiustamenti ai movimenti e comportamenti di nemici come Curveclaw, Cogflies e Pharlid Diver, oltre alla sistemazione di alcune situazioni in cui potevano emergere dei problemi nei movimenti del protagonista.

Trovate le informazioni a questo indirizzo su Steam, in attesa delle note complete della Patch 3 in arrivo nei prossimi giorni.

