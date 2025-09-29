Cuffie da gaming Logitech G Astro A30: un headset bluetooth premium per PC, console e mobile in maxi promo

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un'ottima promozione sulle cuffie da gaming targate Logitech, modello Astro A30, si tratta di un headset bluetooh che viene meso in offerta con uno sconto attivo del 38% per un costo totale e finale d'acquisto di 168€. Puoi acquistare le cuffie direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui giù: Le cuffie da gaming Logitech G Astro A30 sono compatibili con PlayStation, Xbox, Xbox Series X|S, Nintendo Switch (1 e 2), PC, dispositivi mobili, iOS e Android. Le A30 offrono connettività multi-dispositivo simultanea, permettendo di collegare più piattaforme senza interruzioni e mixare l'audio secondo le proprie esigenze.
Ulteriori dettagli tecnici
Con l'app Logitech G disponibile su iOS e Android, è possibile personalizzare completamente l'esperienza audio, regolando il bilanciamento tra gioco e chat o creando profili audio su misura. Le A30 offrono inoltre la possibilità di scegliere tra microfono incorporato o braccio rimovibile, assicurando un suono cristallino in ogni situazione.
La batteria supera le 27 ore di autonomia, con ricarica tramite USB-C, permettendo sessioni di gioco lunghe senza interruzioni. La personalizzazione è un altro punto di forza: con gli Speaker Tag sostituibili, puoi dare alle cuffie il tuo stile unico. Le Logitech G Astro A30 combinano comfort, qualità audio e versatilità, rendendole perfette per ogni gamer.