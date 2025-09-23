Hollow Knight: Silksong riceve oggi la nuova Patch 2 ufficiale che corregge vari problemi e migliora il gioco

Come era emerso nei giorni scorsi, Team Cherry ha messo a disposizione oggi il nuovo aggiornamento ufficiale per Hollow Knight: Silksong con la Patch 2, destinata a correggere diversi problemi e migliorare vari aspetti del gioco, con una patch disponibile da oggi anche su console.

La settimana scorsa erano già emersi i dettagli sulla Patch 2 con molti miglioramenti e correzioni, e la versione aggiornata era stata già messa a disposizione in beta per i giocatori su PC, mentre adesso si tratta della pubblicazione ufficiale dell'aggiornamento per tutti, comprese le versioni console.

Si tratta di un update prettamente correttivo, che porta con sé numerosi aggiustamenti per bug e problemi rilevati nel corso di questi primi giorni su Hollow Knight: Silksong, dopo la prima patch che ha anche modificato alcuni elementi relativi al bilanciamento.