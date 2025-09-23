Hollow Knight: Silksong riceve oggi la nuova Patch 2 ufficiale che corregge vari problemi e migliora il gioco

Come era emerso nei giorni scorsi, Team Cherry ha messo a disposizione oggi il nuovo aggiornamento ufficiale per Hollow Knight: Silksong con la Patch 2, destinata a correggere diversi problemi e migliorare vari aspetti del gioco, con una patch disponibile da oggi anche su console.
La settimana scorsa erano già emersi i dettagli sulla Patch 2 con molti miglioramenti e correzioni, e la versione aggiornata era stata già messa a disposizione in beta per i giocatori su PC, mentre adesso si tratta della pubblicazione ufficiale dell'aggiornamento per tutti, comprese le versioni console.
Si tratta di un update prettamente correttivo, che porta con sé numerosi aggiustamenti per bug e problemi rilevati nel corso di questi primi giorni su Hollow Knight: Silksong, dopo la prima patch che ha anche modificato alcuni elementi relativi al bilanciamento.
Una nuova opzione grafica e tanti aggiustamenti
La Patch 2 di Hollow Knight: Silksong, identificata con 1.0.28650, porta la versione del software alla 1.000.005/1.05 e si presenta di dimensioni piuttosto contenute, essendo legata soprattutto all'aggiustamento di piccole imperfezioni rilevate.
Ci sono miglioramenti tecnici e anche la soluzione di alcuni problemi che potevano influire sulla corretta progressione nel gioco, dunque è un update di notevole importanza per i giocatori che sono incappati in tali inconvenienti.
"Mentre la prima patch riguardava principalmente problemi critici, questa si concentra su alcuni problemi ancora irrisolti, aggiustando anche alcuni bug relativi a strumenti specifici", si legge nella descrizione di Team Cherry.
"Per le prossime patch, oltre alle normali correzioni, la nostra priorità rimane quella di migliorare la traduzione in cinese semplificato di Silksong. Una nuova sceneggiatura, realizzata da un team molto apprezzato, è già in fase avanzata. Prevediamo che questa nuova traduzione sarà pronta in 3-4 settimane e che l'implementazione seguirà immediatamente dopo".
Tra le maggiori introduzioni di questo aggiornamento c'è l'aggiunta dell'opzione per attivare o meno l'effetto "dithering" su PC, che riduce il banding del colore ma può sfumare un po' gli sfondi. Per il resto, potete trovare le note ufficiali della nuova patch a questo indirizzo sul sito ufficiale di Team Cherry.