Gemini arriva su Google TV, ma solo su alcuni modelli specifici: ecco come funziona

Gemini approderà su Google TV e i primi modelli ad accogliere questa novità saranno i TCL. In particolare, sarà la serie C9K/QM9K ad integrare l'IA di Google, disponibile da oggi negli Stati Uniti e in Canada (per ora). In ogni caso, Google ha intenzione di rivoluzionare il modo in cui si interagisce con i contenuti, con le funzioni avanzate di Gemini che potranno agevolare ulteriormente l'esperienza degli utenti. Vediamo meglio tutti i dettagli in merito.

Come funziona Gemini per TV Gemini continuerà a supportare le classiche funzioni di Google Assistant, ma introdurrà una serie di novità inedite che renderanno la ricerca di contenuti, e il controllo in generale, più fruibile. Come vi abbiamo già anticipato, per ora Gemini arriverà solo sugli ultimi modelli TCL. Nelle prossime settimane sarà disponibile anche su alcuni modelli Hisense e altre Smart TV di TCL, ma restiamo in attesa di aggiornamenti concreti per quanto riguarda l'arrivo in Italia. Gemini in Chrome: l'assistente IA semplifica la navigazione con tanti strumenti gratuiti In ogni caso, Google sostiene che Gemini per TV è diverso dall'app per smartphone e desktop, ma non ha rivelato troppi dettagli al riguardo. Sappiamo infatti che ci saranno delle impostazioni specifiche per TV (nell'app di Google Home).