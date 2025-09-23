Gemini arriva su Google TV, ma solo su alcuni modelli specifici: ecco come funziona

Gemini approderà su Google TV e i primi modelli ad accogliere questa novità saranno i TCL. In particolare, sarà la serie C9K/QM9K ad integrare l'IA di Google, disponibile da oggi negli Stati Uniti e in Canada (per ora). In ogni caso, Google ha intenzione di rivoluzionare il modo in cui si interagisce con i contenuti, con le funzioni avanzate di Gemini che potranno agevolare ulteriormente l'esperienza degli utenti. Vediamo meglio tutti i dettagli in merito.
Come funziona Gemini per TV
Gemini continuerà a supportare le classiche funzioni di Google Assistant, ma introdurrà una serie di novità inedite che renderanno la ricerca di contenuti, e il controllo in generale, più fruibile. Come vi abbiamo già anticipato, per ora Gemini arriverà solo sugli ultimi modelli TCL. Nelle prossime settimane sarà disponibile anche su alcuni modelli Hisense e altre Smart TV di TCL, ma restiamo in attesa di aggiornamenti concreti per quanto riguarda l'arrivo in Italia.
In ogni caso, Google sostiene che Gemini per TV è diverso dall'app per smartphone e desktop, ma non ha rivelato troppi dettagli al riguardo. Sappiamo infatti che ci saranno delle impostazioni specifiche per TV (nell'app di Google Home).
Ricerca più funzionale e immediata
Google ha pubblicato un video che ci permette di capire a grandi linee come utilizzare Gemini su Google TV. Con "Hey Google" i comandi vocali consentono di fare richieste più complesse. Potete infatti chiedere di cercare una serie o un film che siano ambientati in un contesto specifico, con buone recensioni e una trama ben scritta.
Non è tutto, perché è possibile anche conversare e fare domande di vario genere, che si tratti di farvi suggerire una ricetta o un allenamento specifico (si tratta sempre di video correlati). Ovviamente vi aggiorneremo non appena questa novità sarà disponibile in Italia, ma per ora Google non ha svelato una finestra temporale. Nel frattempo, vi ricordiamo che l'azienda sta testando un nuovo aggiornamento dedicato a Google TV, con una nuova interfaccia utente per la schermata principale.