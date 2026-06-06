Monster Hunter Wilds, annunciata l'espansione Ascendance con un trailer e periodo di uscita

Capcom aveva promesso grandi novità per Monster Hunter Wilds e ha mantenuto la parola: durante il Summer Game Fest ha presentato Ascendance, una "espansione massiccia" a pagamento in arrivo nel corso del 2027.

Qui sotto potete vedere il primo trailer ufficiale, che introduce i giocatori a una nuova regione tra i cieli, teatro di nuove cacce e pericoli.