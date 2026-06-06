Monster Hunter Wilds, annunciata l'espansione Ascendance con un trailer e periodo di uscita

Capcom aveva promesso grandi novità per Monster Hunter Wilds e ha mantenuto la parola: durante il Summer Game Fest ha presentato Ascendance, una "espansione massiccia" a pagamento in arrivo nel corso del 2027.
Qui sotto potete vedere il primo trailer ufficiale, che introduce i giocatori a una nuova regione tra i cieli, teatro di nuove cacce e pericoli.
I primi dettagli
Il filmato mostra un nuovo mostro volante capace di attacchi in picchiata coordinati con il proprio stormo, pensati per cogliere di sorpresa i cacciatori. Non mancano creature già note del gioco base, come Rathalos, Doshaguma e Odogaron d'Ebano Guardiani. C'è spazio anche per il ritorno di volti familiari per i fan storici, tra cui Kushala Daora e un drago anziano avvolto nella nebbia che sembra essere il Lao‑Shan Lung.
Naturalmente questo è solo un assaggio: nei prossimi mesi arriveranno ulteriori informazioni. Come accaduto con le maxi‑espansioni dei capitoli precedenti, anche Ascendance dovrebbe introdurre il Grado Maestro, nuove meccaniche e mosse, mostri aggiuntivi, armature inedite e nuove location da esplorare.
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