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Monster Hunter Wilds, annunciata l'espansione Ascendance con un trailer e periodo di uscita

Monster Hunter Wilds si espande con Ascendance, la maxi‑espansione annunciata al Summer Game Fest. Il trailer svela una nuova regione tra i cieli e introduce mostri inediti e vecchie conoscenze.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   06/06/2026
Il Kushala Daora in Monster Hunter Wilds
Monster Hunter Wilds
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Capcom aveva promesso grandi novità per Monster Hunter Wilds e ha mantenuto la parola: durante il Summer Game Fest ha presentato Ascendance, una "espansione massiccia" a pagamento in arrivo nel corso del 2027.

Qui sotto potete vedere il primo trailer ufficiale, che introduce i giocatori a una nuova regione tra i cieli, teatro di nuove cacce e pericoli.

I primi dettagli

Il filmato mostra un nuovo mostro volante capace di attacchi in picchiata coordinati con il proprio stormo, pensati per cogliere di sorpresa i cacciatori. Non mancano creature già note del gioco base, come Rathalos, Doshaguma e Odogaron d'Ebano Guardiani. C'è spazio anche per il ritorno di volti familiari per i fan storici, tra cui Kushala Daora e un drago anziano avvolto nella nebbia che sembra essere il Lao‑Shan Lung.

Naturalmente questo è solo un assaggio: nei prossimi mesi arriveranno ulteriori informazioni. Come accaduto con le maxi‑espansioni dei capitoli precedenti, anche Ascendance dovrebbe introdurre il Grado Maestro, nuove meccaniche e mosse, mostri aggiuntivi, armature inedite e nuove location da esplorare.

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