1666: Amsterdam è il nuovo gioco del padre di Assassin's Creed, e ha un prologo disponibile ora

1666: Amsterdam è il nuovo gioco del padre di Assassin's Creed, anche se in realtà nuovo non è: si tratta di un ambizioso progetto che Patrice Desilets ha rivelato in passato e a cui stava lavorando prima di lasciare Ubisoft.
Non è tutto: Desilets ha spiegato che il titolo sarà disponibile nel corso del 2026 in accesso anticipato, e al fine di fornire subito un assaggio dell'esperienza ha messo a disposizione un prologo scaricabile gratuitamente da Steam e da Epic Games Store.
La demo è autoconclusiva e consente di sperimentare le meccaniche di 1666: Amsterdam per circa trenta minuti, introducendo il mondo di gioco, i suoi protagonisti e il mistero centrale che guiderà la storia completa.
"Ciò che accadrà ad Amsterdam non è iniziato lì", ha scritto Panache Digital Games. "È stato messo in moto molto prima che venisse scavato il primo canale, prima che alla prima pietra venisse dato un nome. Nell'anno 1333 furono stipulati i contratti."
"E da allora la città giace sotto la loro influenza. La Collezionista è ora stata investita del suo ruolo. Mentre un ciclo giunge al termine, un altro sta iniziando."
Una storia complessa
Patrice Desilets aveva detto di voler realizzare 1666: Amsterdam da zero, e a quanto pare è proprio ciò che ha fatto. Uno degli aspetti più intriganti del progetto riguarda la struttura narrativa, che si sviluppa attraverso tre diverse linee temporali.
I giocatori potranno esplorare eventi ambientati nel 1666, nel 1999 e ai giorni nostri, ricomponendo gradualmente un mistero che attraversa i secoli. Fin dalle prime fasi sarà inoltre necessario scegliere un compagno destinato ad accompagnare Noa nel suo viaggio, una decisione che promette di avere un peso significativo sull'esperienza.
"Ci è voluto molto tempo per arrivare fin qui e non potrei essere più orgoglioso del nostro team di quasi settanta sviluppatori di talento a Montreal", ha detto Desilets. "Negli ultimi sei anni ci siamo concentrati soprattutto su una cosa: il gioco stesso. Nessun filmato artefatto, nessuna demo costruita ad hoc, soltanto un'esperienza giocabile evoluta versione dopo versione, giorno dopo giorno."
"Oggi siamo finalmente pronti a invitare i giocatori a partecipare a questo processo. Il prologo gratuito disponibile ora su Steam ed Epic Games Store è soltanto un piccolo assaggio di ciò che verrà, un antipasto prima di una cena di nove portate, un'introduzione al mondo di gioco, ai suoi personaggi e ai suoi differenti periodi storici. Speriamo che i giocatori si divertano a scoprirlo quanto noi ci siamo divertiti a crearlo."
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