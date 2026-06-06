1666: Amsterdam è il nuovo gioco del padre di Assassin's Creed, e ha un prologo disponibile ora

1666: Amsterdam è il nuovo gioco del padre di Assassin's Creed, anche se in realtà nuovo non è: si tratta di un ambizioso progetto che Patrice Desilets ha rivelato in passato e a cui stava lavorando prima di lasciare Ubisoft.

Non è tutto: Desilets ha spiegato che il titolo sarà disponibile nel corso del 2026 in accesso anticipato, e al fine di fornire subito un assaggio dell'esperienza ha messo a disposizione un prologo scaricabile gratuitamente da Steam e da Epic Games Store.

La demo è autoconclusiva e consente di sperimentare le meccaniche di 1666: Amsterdam per circa trenta minuti, introducendo il mondo di gioco, i suoi protagonisti e il mistero centrale che guiderà la storia completa.

"Ciò che accadrà ad Amsterdam non è iniziato lì", ha scritto Panache Digital Games. "È stato messo in moto molto prima che venisse scavato il primo canale, prima che alla prima pietra venisse dato un nome. Nell'anno 1333 furono stipulati i contratti."

"E da allora la città giace sotto la loro influenza. La Collezionista è ora stata investita del suo ruolo. Mentre un ciclo giunge al termine, un altro sta iniziando."