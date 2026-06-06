Attacco dei Giganti 3 è stato annunciato al Summer Game Fest 2026

Al Summer Game Fest 2026, abbiamo avuto modo di vedere in azione Attacco dei Giganti 3, il nuovo gioco d'azione che ci porta nell'amata serie di manga e anime.
Omega Force è il team di sviluppo e ci permette di combattere nei panni di vari personaggi famosi della serie che si dovranno scontrare contro i giganti che danno il nome al gioco.
Il trailer di Attacco dei Giganti 3
Secondo quanto riferito da Geoff Keighley, il videogioco ci permetterà di rivivere l'intera storia dell'anime, dall'inizio alla fine. Sarà pubblicato su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.
Poissiamo aspettarci un gioco d'azione intenso che ci farà ripercorrere le avventura di Eren, dei suoi amici e dei suoi nemici, nel corso dei molti anni in cui la storia ha corso.
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