Con l’aggiornamento 1.0.6 di Assassin’s Creed Black Flag Resynced si può nascondere la cerbottana

Ubisoft ha pubblicato le note dell' aggiornamento 1.0.6 di Assassin's Creed Black Flag Resynced , una grossa patch dalle dimensioni che variano sensibilmente a seconda della piattaforma: 15,2 GB su Xbox Series X e S, 5,03 GB su PS5, 3,7 GB su PC e 1,8 GB su Steam.

Le altre novità

L'aggiornamento porta con sé anche una lunga serie di correzioni. Ad esempio Ubisoft ha aumentato da 5 a 10 il numero di salvataggi automatici; Su PC è stato inoltre risolto un problema che poteva bloccare a 30 fps le scene d'intermezzo quando le impostazioni grafiche venivano personalizzate partendo da un preset basso.

Sono stati corretti anche diversi inconvenienti legati ai movimenti di Edward, al parkour e ai viaggi rapidi, oltre a piccoli crash durante gli scontri terrestri e navali. L'aggiornamento aggiunge inoltre il tutorial mancante relativo alla possibilità di lanciare denaro e sistema alcuni problemi con le notifiche dei DLC, i Resource Pack e la gestione delle missioni tramite mouse e tastiera.

Numerose correzioni riguardano il gameplay. Ubisoft è intervenuta, tra le altre cose, sui problemi che impedivano di effettuare alcuni sgambetti contro nemici in stato di allerta o sospetto, sul comportamento dei Brute Elite e sull'utilizzo della Rope Dart dopo alcune interruzioni. Sistemati anche diversi inconvenienti relativi agli assassinii, ai nemici ubriachi, ai cadaveri e agli scontri navali. In particolare, è stato risolto un problema per cui alcune navi nemiche potevano non infliggere danni alla Jackdaw durante gli speronamenti effettuati da determinate angolazioni.

Sul fronte della progressione e dell'economia, Ubisoft ha corretto il prezzo visualizzato per la ruota Kraken, accompagnando la segnalazione con una battuta sul suo costo: "La ruota Kraken aveva un costo indicato erroneamente / la ruota Kraken è davvero molto costosa." È stato inoltre corretto il momento in cui veniva sbloccata la voce del codex relativa alla nave The Benjamin.

Gli interventi sull'interfaccia comprendono miglioramenti al font del cinese semplificato, correzioni a problemi che potevano provocare un blocco passando alla scheda della mappa durante la consultazione del Codex e sistemazioni per l'allineamento dei testi in arabo. Corretto anche un problema relativo agli indicatori delle navi alleate e uno legato allo sfondo nero degli obiettivi nelle Modern Rifts.

Insomma, le novità sono davvero tante. Per avere altri dettagli sul gioco, leggete la nostra recensione di Assassin's Creed Black Flag Resynced.