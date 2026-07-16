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Il director di Assassin's Creed Black Flag Resynced apre a possibili DLC su Edward Kenway

A una settimana dal lancio di Assassin's Creed Black Flag Resynced, il game director Richard Knight fa chiarezza su eventuali contenuti aggiuntivi.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   16/07/2026
Edward Kenway
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
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Sono passati pochi giorni dal lancio di Assassin's Creed Black Flag Resynced, eppure si inizia già a discutere di possibili DLC. Il team di sviluppo ha delle idee su come proseguire la storia di Edward, anche se non bisogna aspettarsi a breve un remake dell'espansione Freedom Cry.

"So che alcune persone del team hanno idee per dei DLC," racconta Richard Knight, game director di Assassin's Creed Black Flag Resynced, in un'intervista a JorRaptor. "Dobbiamo bilanciare queste idee con il nostro futuro, e poi con l'aggiornamento del gioco base."

Tante idee

Knight definisce Edward "il nostro fulcro" e "il cuore e l'anima del gioco originale", ribadendo come Ubisoft intenda mantenere questo aspetto in primo piano. "Forse ci sarebbe anche altro da raccontare," aggiunge.

Verrebbe naturale pensare a Freedom Cry, lo spin-off DLC di Black Flag, come evoluzione naturale per Resynced. Ma trattandosi di un protagonista e un'ambientazione diversi, concentrarsi su Adéwalé a Saint-Domingue rappresenterebbe un allontanamento da Edward.

La patch 1.0.4 di Assassin's Creed: Black Flag Resynced arriva oggi, con tante novità La patch 1.0.4 di Assassin's Creed: Black Flag Resynced arriva oggi, con tante novità

"Non posso davvero dire nulla su un eventuale Freedom Cry," precisa Knight. "Abbiamo già le mani piene al momento. Anche Freedom Cry non sarebbe comunque un progetto di poco conto." Il director spiega che il team sta "ancora valutando" le priorità del momento, dovendo gestire le questioni post-lancio e i piani già previsti per i prossimi mesi.

I giochi della serie Assassin's Creed rappresentano da sempre uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, e Black Flag Resynced è tra i titoli più chiacchierati dell'ultimo periodo. L'originale resta un classico amato dai fan, ancora oggi valido, e la possibilità di tornare a navigare tra i sette mari è qualcosa che in molti attendevano. Un eventuale Freedom Cry sarebbe un valore aggiunto, e Knight sembra consapevole di questo desiderio da parte del pubblico.

"È un gioco che ricordiamo bene," conclude. "Avrebbe bisogno di un lavoro di modernizzazione. Sono solo aspetti che stiamo valutando; non so davvero cosa riservi il futuro al di là del supporto a Black Flag Resynced."

Se volete altri dettagli su Assassin's Creed Black Flag Resynced, leggete la nostra recensione.

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