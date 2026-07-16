La patch 1.0.4 di Assassin's Creed: Black Flag Resynced arriva oggi, con tante novità

Anche il gameplay ha ricevuto numerosi interventi , eliminando il "clipping" del protagonista all'interno dello scafo della nave durante il nuoto, il blocco dei movimenti dopo alcuni minigiochi e un'anomalia che impediva agli alleati di proseguire in caso di eliminazione rapida del bersaglio.

L'aggiornamento andrà a risolvere diversi problemi, spesso segnalati dagli utenti, fra cui alcuni errori di localizzazione (e un bug legato al doppiaggio) relativi anche alla versione italiana del gioco. Su PC è inoltre stato eliminato il blocco a 30 fps delle sequenze d'intermezzo , legato a un glitch.

Ubisoft ha annunciato che la patch 1.0.4 di Assassin's Creed: Black Flag Resynced sarà disponibile da oggi , per la precisione a partire dalle 16.00 italiane, e avrà un peso diverso a seconda della piattaforma: 3,71 GB su PC (2,7 su Steam), 2,44 GB su PS5 e ben 15,35 GB su Xbox Series X|S.

Mondo di gioco e missioni

Sappiamo che Assassin's Creed Black Flag Resynced riceverà la modalità New Game Plus con un aggiornamento, ma quello in arrivo oggi: bisognerà attendere ancora un po'. Nel frattempo potremo consolarci sapendo che sono stati corretti alcuni problemi con i muri dell'Animus, i viaggi rapidi e il meteo, che in precedenza impediva la comparsa della nebbia.

Non vedremo più cespugli sospesi nel vuoto e l'interfaccia ha anch'essa ricevuto alcuni miglioramenti, eliminando determinati blocchi nella schermata di desincronizzazione e la scomparsa delle icone delle attività sulla mappa dopo il riavvio del gioco

Per quanto riguarda grafica e sonoro, sono state sostituite texture difettose su alcuni PNG, risolti alcuni bug audio e compenetrazioni. Infine le missioni della campagna che presentavano dei bug sono state sistemate, in particolare quelle relative alle Fratture.