1

La patch 1.0.4 di Assassin's Creed: Black Flag Resynced arriva oggi, con tante novità

Ubisoft ha annunciato la pubblicazione oggi della patch 1.0.4 di Assassin's Creed: Black Flag Resynced, che risolve diversi problemi segnalati dagli utenti.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   16/07/2026
Il pirata James Kidd in Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Articoli News Video Immagini

Ubisoft ha annunciato che la patch 1.0.4 di Assassin's Creed: Black Flag Resynced sarà disponibile da oggi, per la precisione a partire dalle 16.00 italiane, e avrà un peso diverso a seconda della piattaforma: 3,71 GB su PC (2,7 su Steam), 2,44 GB su PS5 e ben 15,35 GB su Xbox Series X|S.

L'aggiornamento andrà a risolvere diversi problemi, spesso segnalati dagli utenti, fra cui alcuni errori di localizzazione (e un bug legato al doppiaggio) relativi anche alla versione italiana del gioco. Su PC è inoltre stato eliminato il blocco a 30 fps delle sequenze d'intermezzo, legato a un glitch.

Anche il gameplay ha ricevuto numerosi interventi, eliminando il "clipping" del protagonista all'interno dello scafo della nave durante il nuoto, il blocco dei movimenti dopo alcuni minigiochi e un'anomalia che impediva agli alleati di proseguire in caso di eliminazione rapida del bersaglio.

I numeri di Assassin's Creed: Black Flag Resynced su Steam sono davvero interessanti I numeri di Assassin's Creed: Black Flag Resynced su Steam sono davvero interessanti

La patch corregge inoltre un bug che si manifestava durante la pesca con l'arpione e uno che impediva di schivare il colpo di coda delle megattere nelle sessioni di caccia. Capitava inoltre che la Jackdaw scomparisse completamente dopo l'applicazione di un potenziamento, ma ora non più.

Mondo di gioco e missioni

Sappiamo che Assassin's Creed Black Flag Resynced riceverà la modalità New Game Plus con un aggiornamento, ma quello in arrivo oggi: bisognerà attendere ancora un po'. Nel frattempo potremo consolarci sapendo che sono stati corretti alcuni problemi con i muri dell'Animus, i viaggi rapidi e il meteo, che in precedenza impediva la comparsa della nebbia.

Non vedremo più cespugli sospesi nel vuoto e l'interfaccia ha anch'essa ricevuto alcuni miglioramenti, eliminando determinati blocchi nella schermata di desincronizzazione e la scomparsa delle icone delle attività sulla mappa dopo il riavvio del gioco

Per quanto riguarda grafica e sonoro, sono state sostituite texture difettose su alcuni PNG, risolti alcuni bug audio e compenetrazioni. Infine le missioni della campagna che presentavano dei bug sono state sistemate, in particolare quelle relative alle Fratture.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
La patch 1.0.4 di Assassin's Creed: Black Flag Resynced arriva oggi, con tante novità