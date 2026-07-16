La patch 1.0.4 di Assassin's Creed: Black Flag Resynced arriva oggi, con tante novità

Ubisoft ha annunciato che la patch 1.0.4 di Assassin's Creed: Black Flag Resynced sarà disponibile da oggi, per la precisione a partire dalle 16.00 italiane, e avrà un peso diverso a seconda della piattaforma: 3,71 GB su PC (2,7 su Steam), 2,44 GB su PS5 e ben 15,35 GB su Xbox Series X|S.
L'aggiornamento andrà a risolvere diversi problemi, spesso segnalati dagli utenti, fra cui alcuni errori di localizzazione (e un bug legato al doppiaggio) relativi anche alla versione italiana del gioco. Su PC è inoltre stato eliminato il blocco a 30 fps delle sequenze d'intermezzo, legato a un glitch.
Anche il gameplay ha ricevuto numerosi interventi, eliminando il "clipping" del protagonista all'interno dello scafo della nave durante il nuoto, il blocco dei movimenti dopo alcuni minigiochi e un'anomalia che impediva agli alleati di proseguire in caso di eliminazione rapida del bersaglio.
La patch corregge inoltre un bug che si manifestava durante la pesca con l'arpione e uno che impediva di schivare il colpo di coda delle megattere nelle sessioni di caccia. Capitava inoltre che la Jackdaw scomparisse completamente dopo l'applicazione di un potenziamento, ma ora non più.
Mondo di gioco e missioni
Sappiamo che Assassin's Creed Black Flag Resynced riceverà la modalità New Game Plus con un aggiornamento, ma quello in arrivo oggi: bisognerà attendere ancora un po'. Nel frattempo potremo consolarci sapendo che sono stati corretti alcuni problemi con i muri dell'Animus, i viaggi rapidi e il meteo, che in precedenza impediva la comparsa della nebbia.
Non vedremo più cespugli sospesi nel vuoto e l'interfaccia ha anch'essa ricevuto alcuni miglioramenti, eliminando determinati blocchi nella schermata di desincronizzazione e la scomparsa delle icone delle attività sulla mappa dopo il riavvio del gioco
Per quanto riguarda grafica e sonoro, sono state sostituite texture difettose su alcuni PNG, risolti alcuni bug audio e compenetrazioni. Infine le missioni della campagna che presentavano dei bug sono state sistemate, in particolare quelle relative alle Fratture.