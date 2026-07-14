I numeri di Assassin's Creed: Black Flag Resynced su Steam sono davvero interessanti

Elliott ha infatti aggiunto che "dopo quattro giorni i ricavi cumulativi derivanti dalle vendite delle copie di Assassin's Creed: Black Flag Resynced hanno raggiunto 35,1 milioni di dollari, contro i 22,2 milioni di Shadows: un vantaggio di circa 1,58 volte ."

Assassin's Creed Black Flag Resynced è il primo della serie a superare i 100.000 giocatori simultanei su Steam

Considerando il solo giorno di lancio, infatti, l'avventura di Edward Kenway "ha generato 22,4 milioni di dollari su Steam, pari a 2,35 volte i 9,5 milioni di dollari incassati da Shadows al debutto ", ha scritto l'analista Rhys Elliott, che ha riferito di un vantaggio destinato ad aumentare nel corso del tempo.

Si tratta di cifre che confermano come Black Flag Resynced sia stato il miglior lancio di sempre per la serie Ubisoft sulla piattaforma Valve, superando con ampio margine i risultati ottenuti da Assassin's Creed Shadows nonostante un prezzo inferiore.

Assassin's Creed: Black Flag Resynced ha registrato numeri davvero interessanti su Steam : secondo le stime effettuate da Alinea Analytics, il remake ha venduto oltre 700.000 copie, generando 35 milioni di dollari di incassi, a cui bisogna aggiungere quasi un milione proveniente dalla vendita dei DLC.

Le polemiche sui DLC

Le microtransazioni di Assassin's Creed Black Flag Resynced hanno diviso i giocatori e Alinea Analytics ha spiegato che si tratta di un malcontento giustificato, visto che i pacchetti lanciati insieme al gioco raggiungono un valore complessivo superiore agli 85 dollarii.

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Ad ogni modo, la tendenza degli utenti è stata ad acquistare unicamente i pacchetti meno costosi: il 6,34% degli acquirenti ha comprato il Map Pack da 4,99 dollari, mentre i contenuti aggiuntivi da 9,99 dollari si sono fermati a un tasso di adozione medio del 2,65%.