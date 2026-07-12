Le microtransazioni di Assassin's Creed Black Flag Resynced hanno diviso i giocatori

Tutto bene, quindi? In generale sì, ma un neo c'è: nonostante il buon esordio commerciale, una parte della discussione attorno al titolo si è concentrata sulle microtransazioni . Alcuni giocatori hanno criticato la presenza di contenuti aggiuntivi acquistabili a parte per un valore complessivo di circa 72 euro, a fronte di un prezzo del gioco base pari a circa 51 euro.

Lanciato il 9 luglio, Assassin's Creed Black Flag Resynced ha fatto registrare un avvio particolarmente solido sul mercato. Secondo quanto comunicato il gioco ha superato i 2 milioni di copie vendute nelle prime 24 ore dalla pubblicazione. Anche l'accoglienza della critica si è rivelata positiva: il titolo ha raggiunto una media di 84 punti su Metacritic, diventando l'episodio della serie con la valutazione più alta dal 2013 secondo l'aggregatore di recensioni. Sul fronte PC, il gioco ha inoltre stabilito il nuovo record della serie su Steam con 99.451 utenti connessi contemporaneamente nel primo giorno di disponibilità.

Oggetti cosmetici

Attraverso un messaggio pubblicato su Steam, Ubisoft ha dichiarato di essere a conoscenza dei commenti della community e di stare "leggendo tutti i feedback". La società ha inoltre precisato che i contenuti aggiuntivi acquistabili sono "interamente opzionali" e che nessuno di essi rappresenta "un requisito per godersi o completare il gioco".

Otto dei nove elementi acquistabili sono pacchetti cosmetici dal costo di circa 8,50 euro ciascuno, tra cui uno che aggiunge una scimmia dal pelo blu acceso e dagli occhi luminosi come compagno del giocatore. È presente inoltre un "Map Pack" da circa 4,30 euro che non introduce nuove mappe, ma fornisce un cannocchiale speciale capace di individuare automaticamente collezionabili e oggetti nascosti normalmente da cercare manualmente.

Le microtransazioni rappresentano ormai una componente consolidata delle produzioni Ubisoft e della serie Assassin's Creed, anche se continuano periodicamente a suscitare discussioni tra i giocatori, soprattutto quando vengono introdotte in titoli premium venduti a prezzo pieno. Se volete altri dettagli sul gioco, leggete la nostra recensione di Assassin's Creed Black Flag Resynced.