Assassin's Creed: Black Flag Resynced ha fatto numeri migliori di quelli di Shadows su Steam al lancio

Com'è andato il lancio di Assassin's Creed: Black Flag Resynced , da cui sono passate meno di 24 ore? Difficile dirlo con certezza, considerando quanto la serie è amata su console. Ci possiamo comunque fare un'idea della ricezione del pubblico dalla versione PC . Più precisamente, dai numeri fatti dal gioco al lancio su Steam.

I dati

Il primo dato, probabilmente il più rilevante, è che il gioco si trova primo nella classifica globale della piattaforma.

La classifica globale attuale

È ancora presto per parlare di grosse vendite o meno, ma se lo associamo a un altro dato, quello del picco di giocatori contemporanei, possiamo fare delle considerazioni di massima.

Assassin's Creed: Black Flag Resynced ha raggiunto un picco massimo di 99.451 giocatori, superiore a quello di tutti gli altri Assassin's Creed presenti su Steam, compreso Assassin's Creed Shadows, che si era fermato a 64.825 giocatori, stabilendo allora il record della serie.

C'è da dire che la maggior parte degli Assassin's Creed non è stata resa disponibile su Steam da subito, ma il risultato fatto da Resynced è comunque indicati dell'attesa per il remake di uno dei capitoli della serie più amati e apprezzati di sempre, come anche sottolineato nella nostra recensione.

Anche le recensioni su Steam stanno andando bene. Attualmente sono più di 5.000 con una media voto "molto positiva" se si considerano soltanto quelle di giocatori con più di 10 ore di gioco (91% positive). Prendendole in considerazione tutte, anche quelle scritte dopo cinque minuti di gioco, la media scende al 69%. Tendiamo a considerare di maggior valore le prime, chiaramente, perché vengono da un'esperienza di gioco più ampia e scevra da molti dei pregiudizi delle recensioni date a caldo.