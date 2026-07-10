Minecraft arriva su Game Boy con Minicraft 3D, completamente grauito

Nel corso degli anni Minecraft è stato adattato ufficialmente e ufficiosamente per un numero enorme di piattaforme, ma poche sembravano meno adatte a ospitarlo del Game Boy e del Game Boy Color, viste le loro scarse prestazioni con il 3D. A raccogliere la sfida è stato però Brendan Tobias Friedly, conosciuto online come Game of Tobi, sviluppatore casalingo e creatore di contenuti specializzato in esperimenti tecnici sulle piattaforme Nintendo classiche.

Specializzato in riduzioni

Friedly non è nuovo a progetti di questo tipo. Negli ultimi mesi aveva già attirato l'attenzione per un tentativo di convertire Super Mario 64 su Game Boy Advance, ottimizzando pesantemente l'originale e utilizzando tecniche molto avanzate di gestione della RAM. Sempre suo è un Minecraft realizzato proprio per GBA.

Con Minicraft 3D, però, lo sviluppatore si è spinto oltre, realizzando un'esperienza ispirata al gioco di Mojang funzionante su Game Boy e Game Boy Color e dotata di molte delle caratteristiche dell'originale, tra cui blocchi distruttibili e posizionabili e perfino una versione esplorabile del Nether.

"Onestamente non ero sicuro che fosse possibile realizzare qualcosa del genere su Game Boy", ha spiegato Friedly nel video dedicato al progetto. "Non ci sono molte risorse". Lo sviluppatore ha inoltre sottolineato come esistano poche informazioni sulla realizzazione di giochi tridimensionali per la piattaforma, definendo il risultato ottenuto come "il meglio che sono riuscito a fare, almeno per ora".

Friedly ha comunque espresso il desiderio di approfondire ulteriormente la conoscenza dell'hardware del Game Boy con l'obiettivo di migliorare ancora il progetto e spingersi oltre gli attuali limiti tecnici della macchina.

Attualmente Minicraft 3D offre due modalità: un mondo generato proceduralmente e una mappa piatta pensata per facilitare la costruzione di strutture. È inoltre presente un'opzione per attivare le texture, anche se questa comporta un impatto significativo sulle prestazioni e la modalità senza texture rappresenta al momento l'esperienza più fluida.

Se vi interessa, potete scaricare Minicraft 3D dalla pagina ufficiale dello sviluppatore.