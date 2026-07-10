NVIDIA regala le carte collezionabili GeForce: la raccolta storica (e gratis) che vi farà impazzire

Mentre l'intero mercato dell'hardware trattiene il fiato in attesa dei dettagli ufficiali sulle prossime GPU della serie RTX 50 Super, NVIDIA ha deciso di spiazzare tutti con un'operazione nostalgia senza precedenti. Il colosso di Santa Clara ha annunciato le carte collezionabili ufficiali GeForce , una vera e propria collezione cartacea premium volta a celebrare oltre venticinque anni di innovazioni, successi e clamorosi retroscena che hanno fatto la storia del gaming su PC.

La Series 1: 14 pietre miliari che hanno cambiato il gaming

La prima serie è composta da 14 carte uniche, ognuna delle quali immortala un hardware iconico, una pietra miliare tecnologica o un programma che ha ridefinito l'industria dei videogiochi. La raccolta include anche tributi a storiche demo tecniche (come l'iconica fata Dawn) e al leggendario bollino verde "The Way It's Meant To Be Played", che per oltre due decenni ha certificato i videogiochi ottimizzati specificamente per l'hardware di Santa Clara.

Tra i protagonisti della raccolta figura il chip NV1, il primo tentativo di NVIDIA nel mercato delle soluzioni multimediali. Si trattava di un progetto particolarmente ambizioso, che integrava funzionalità come audio, gestione dei controller e altre tecnologie allora poco comuni. Nonostante l'innovazione, il prodotto si rivelò un insuccesso commerciale e oggi rappresenta uno dei capitoli meno conosciuti della storia dell'azienda.

La collezione rende omaggio anche alla GeForce 256, considerata la prima GPU moderna grazie all'integrazione delle operazioni di trasformazione, illuminazione e rendering all'interno di un unico processore grafico. Sono presenti inoltre modelli che hanno segnato epoche differenti, come GeForce 3, la prima scheda con supporto agli shader programmabili, GeForce 7800 GTX e la celebre serie GeForce GTX 10, ancora oggi ricordata da molti appassionati per il notevole salto prestazionale introdotto all'epoca. La raccolta include anche una carta dedicata alla GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition, una delle edizioni limitate più ricercate dagli appassionati del marchio.

NVIDIA ha confermato che le carte non saranno messe in vendita nei negozi tradizionali. La distribuzione avverrà attraverso pacchetti fisici sigillati distribuiti gratuitamente tramite giveaway sui canali social ufficiali e, soprattutto, durante i più importanti eventi videoludici dell'anno. I partecipanti alle prossime edizioni di Bilibili World, QuakeCon e Gamescom 2026 potranno riscattare i pacchetti esclusivi direttamente presso gli stand NVIDIA, fino a esaurimento scorte.

La natura ultra-limitata di questa operazione ha quindi già messo in allerta i collezionisti. Nonostante i pacchetti siano gratuiti, c'è da scommettere che le carte più iconiche, come quella dell'NV1 o della serie GTX 10, scateneranno un'immediata ondata di scalping sui siti di aste online, raggiungendo quotazioni stellari nel mercato dell'usato.

Questa mossa insolita permette a NVIDIA di provare a recuperare il legame emotivo con la sua gigantesca base di utenti, ripercorrendo le tappe di un'epopea tecnologica che l'ha portata a diventare la compagnia più preziosa al mondo. In attesa che il palcoscenico torni a essere dominato dai dettagli sui consumi e sui frame al secondo delle prossime schede video, la caccia alle 14 carte della Series 1 è ufficialmente aperta.