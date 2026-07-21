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NVIDIA DLSS 5 è stato presentato con una nuova demo che ne rivela il funzionamento

In occasione del Siggraph 2026, NVIDIA ha tenuto una keynote in cui ha presentato una nuova demo del DLSS 5 che risponde alle critiche mostrando il funzionamento di questa tecnologia.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   21/07/2026
Uno dei personaggi della nuova demo del DLSS 5

In occasione di una keynote tenuta durante il Siggraph 2026, NVIDIA ha presentato una nuova demo del DLSS 5 che risponde alle critiche degli ultimi mesi rivelando il funzionamento di questa tecnologia e le tante regolazioni disponibili per gli sviluppatori.

Dopo aver ribadito che il sistema mostrato in quest'occasione è lo stesso dello scorso marzo, NVIDIA ha spiegato nuovamente che il DLSS 5 utilizza i dati di colore e i vettori di movimento prodotti dal motore grafico del gioco per ricostruire la scena attraverso un modello di intelligenza artificiale.

La tecnologia non va a sostituire il rendering originale ma si limita a migliorarlo, creando una sorta di "strato aggiuntivo" che sarà possibile impostare in vari modi differenti perché risulti più o meno invasivo e agisca su tutti o solo su alcuni elementi presenti nella scena.

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Attualmente il DLSS 5 include tre modelli, identificati come Model A, Model B e Model C, che possono essere combinati e configurati in base alle esigenze del progetto. Come detto, tuttavia, gli sviluppatori potranno scegliere anche quali elementi potenziare, mantenendo il controllo artistico dell'opera.

Il periodo di lancio e i giochi supportati

Come certamente ricorderete, l'annuncio di NVIDIA DLSS 5 dello scorso marzo è stato accompagnato da feroci critiche e l'azienda ha provato a spiegare che la presentazione era stata realizzata in quel modo ma la tecnologia consentiva in realtà di regolare i vari parametri a piacimento.

Con la keynote di oggi è stata fatta ulteriore chiarezza, con tanto di sequenze pratiche e un periodo di uscita ufficiale fissato a questo autunno, con anche una lista aggiornata dei primi giochi che supporteranno DLSS 5:

  • Aion 2
  • Assassin's Creed Shadows
  • Black State
  • CINDER CITY
  • Delta Force
  • Hogwarts Legacy
  • Justice
  • Naraka: Bladepoint
  • Neverness to Everness
  • Phantom Blade Zero
  • Resident Evil Requiem
  • Sea of Remnants
  • Starfield
  • The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
  • Where Winds Meet
#NVIDIA
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