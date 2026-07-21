NVIDIA DLSS 5 è stato presentato con una nuova demo che ne rivela il funzionamento

In occasione di una keynote tenuta durante il Siggraph 2026, NVIDIA ha presentato una nuova demo del DLSS 5 che risponde alle critiche degli ultimi mesi rivelando il funzionamento di questa tecnologia e le tante regolazioni disponibili per gli sviluppatori.

Dopo aver ribadito che il sistema mostrato in quest'occasione è lo stesso dello scorso marzo, NVIDIA ha spiegato nuovamente che il DLSS 5 utilizza i dati di colore e i vettori di movimento prodotti dal motore grafico del gioco per ricostruire la scena attraverso un modello di intelligenza artificiale.

La tecnologia non va a sostituire il rendering originale ma si limita a migliorarlo, creando una sorta di "strato aggiuntivo" che sarà possibile impostare in vari modi differenti perché risulti più o meno invasivo e agisca su tutti o solo su alcuni elementi presenti nella scena.

Attualmente il DLSS 5 include tre modelli, identificati come Model A, Model B e Model C, che possono essere combinati e configurati in base alle esigenze del progetto. Come detto, tuttavia, gli sviluppatori potranno scegliere anche quali elementi potenziare, mantenendo il controllo artistico dell'opera.