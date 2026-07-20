La giacca di Jensen Huang venduta all'asta per una cifra folle: vale 16 volte più delle stime

La vendita ha scatenato una vera e propria battaglia a colpi di rilanci tra quarantacinque grandi investitori internazionali , rendendo necessaria la registrazione di ben sessantacinque offerte consecutive prima che il martelletto del banditore decretasse la vittoria di un misterioso acquirente, la cui identità è rimasta rigorosamente anonima.

Il mito di Jensen Huang, CEO di NVIDIA, travolge anche il mondo del collezionismo di lusso, trasformando un iconico capo d'abbigliamento nel cimelio tecnologico più costoso dell'anno. Durante un'attesissima asta d'élite organizzata a New York da Sotheby's e conclusasi il 17 luglio, la celebre giacca di pelle nera appartenuta a Jensen Huang, fondatore e amministratore delegato di NVIDIA, è stata battuta alla cifra astronomica di 960.000 dollari , equivalenti a circa 825.000 euro. Il prezzo finale ha letteralmente polverizzato le previsioni della vigilia degli esperti, che avevano stimato prudenzialmente il valore del lotto tra i 40.000 e i 60.000 dollari.

Un'armatura di Tom Ford con autenticazione scientifica

Il prezioso indumento, un modello firmato dallo stilista Tom Ford e arricchito dall'autografo originale del CEO sul risvolto interno, è tutt'altro che un semplice oggetto di sartoria. Per garantire l'assoluta integrità del pezzo ed evitare qualsiasi tentativo di contraffazione, la casa d'aste ha richiesto l'intervento di due delle più prestigiose agenzie di certificazione del mondo. Gli esperti della Professional Sports Authenticator hanno eseguito un meticoloso esame di corrispondenza fotografica, confrontando la disposizione delle venature della pelle e le microscopiche pieghe del tessuto con le immagini in altissima risoluzione scattate il 18 ottobre 2023 a Taipei, in occasione dell'Hon Hai Tech Day, l'evento pubblico in cui Huang ha indossato per l'ultima volta questo specifico indumento.

La cifra finale, vicina al milione di dollari, ha polverizzato qualsiasi previsione

In seconda battuta, gli specialisti della James Spence Authentication hanno analizzato chimicamente l'inchiostro della firma per validarne l'originalità. Normalmente un capo identico e privo di legami con il mondo della tecnologia viene commercializzato nelle boutique a un prezzo non superiore ai diecimila dollari, una cifra che rende evidente l'immenso valore immateriale acquisito dall'oggetto grazie al carisma del suo proprietario, che da oltre un decennio sfoggia questo look rigoroso in ogni conferenza e presentazione globale dei chip NVIDIA.

L'intera manifestazione è stata promossa e coordinata dal fondo Long Journey Ventures con scopi interamente benefici. Ogni singolo dollaro ricavato dalla vendita della giacca verrà infatti devoluto all'Edge Institute, una rinomata fondazione internazionale impegnata nel sostegno alle nuove generazioni di scienziati. I fondi verranno immediatamente convertiti in borse di studio universitarie, programmi di ricerca avanzata sull'elaborazione dati e finanziamenti diretti a giovani professionisti operanti nei settori della cultura digitale e delle scienze computazionali.

Il successo di questo lotto dimostra come i protagonisti dell'industria tecnologica abbiano ormai superato i confini del proprio settore per diventare vere e proprie icone pop globali. Possedere la giacca di Jensen Huang equivale oggi a possedere la chitarra di una rockstar o il copione autografato di un grande regista, a testimonianza del fatto che la Silicon Valley è il nuovo centro di gravità del collezionismo mondiale.

L'incredibile exploit registrato da Sotheby's conferma la nascita di un nuovo filone di investimenti alternativi, dove la passione per la tecnologia si fonde con la speculazione finanziaria dei beni di lusso. Mentre i chip di NVIDIA continuano a muovere gli algoritmi di tutto il pianeta, la giacca del suo creatore entra di diritto nella storia del costume moderno, dimostrando che nell'era dell'oro digitale anche lo stile personale può valere una fortuna.