Super Mario 64 ora gira anche su 3DO, ancora non benissimo ma gira

Il 3DO , pur essendo tecnicamente in grado di gestire la grafica poligonale, non è mai stato considerato una piattaforma pensata per il 3D. Nella storia del videogioco viene solitamente descritto come un anello di passaggio tra le macchine a sprite a 16 bit e sistemi più potenti come Sega Saturn, PlayStation e Nintendo 64.

Un'impresa epica

Nonostante ciò, qualcuno ha deciso di raccogliere la sfida. Lo sviluppatore che si fa chiamare Eyepatch Entertainment ha condiviso un video dimostrativo di una versione di Super Mario 64 per 3DO, in esecuzione sia sull'hardware reale sia sull'emulatore Opera 3DO.

È importante sottolineare, come fa lo stesso autore, che non si tratta di una conversione diretta, ma si tratta di qualcosa di più complesso: un nuovo motore 3D scritto da zero per 3DO, che integra le geometrie di Mario 64. I giocatori, però, non controllano un modello poligonale di Mario, bensì una versione a sprite, volutamente definita "maledetta" dallo stesso sviluppatore, del personaggio. L'obiettivo dichiarato è capire quanto ci si possa avvicinare a una versione funzionante di Mario 64 sull'hardware 3DO.

Nel video, Eyepatch Entertainment spiega: "Quello che state vedendo è un motore 3D per 3DO costruito da zero... Questa è la geometria di Mario 64 che gira su un 3DO. Non dovrebbe funzionare. Di fatto non funziona davvero, ma la vedete comunque funzionare in qualche modo... Quello che vedete funzionare è l'interno del castello, l'esterno, Bob-omb Battlefield, il cortile e la salita delle scale."

Lo sviluppatore precisa anche la fonte d'ispirazione: "Mi sono ispirato alla conversione per GBA; questo è fondamentalmente un homebrew, non un port. Non potete chiamarlo così. Sto semplicemente importando i dati delle mappe e cercando di realizzare un modello di Mario adatto a girare in 2D... Non si può avere un Mario poligonale in 3D, quindi ho usato uno sprite animato... e in pratica ha dei controlli da 'carro armato'... C'è un pulsante per il salto e uno per lo schiacciamento, che lo fa girare su se stesso e poi lo fa schiantare a terra."

Lo stesso autore ammette che la demo è ancora "caos": manca l'audio, il frame rate è estremamente incostante (da 1 a 20 fotogrammi al secondo a seconda delle situazioni) e la geometria dei livelli a volte si rompe. Non mancano poi diversi errori di rendering, ben visibili nel filmato. Il lato positivo, secondo Eyepatch Entertainment, è che il programma "non va in crash" e che, soprattutto, sta effettivamente girando su hardware 3DO reale.