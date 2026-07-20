iOS 27 rende gli iPhone più veloci in 30 modi diversi: ecco la lista di Apple

Apple ha ufficialmente avviato la distribuzione della prima beta pubblica di iOS 27, offrendo agli utenti di tutto il mondo l'opportunità di testare in anteprima il sistema operativo degli iPhone nei prossimi anni. A quanto emerge dai primi dettagli, la casa di Cupertno ha implementato una grossa operazione di pulizia del codice, introducendo oltre trenta ottimizzazioni mirate ad accelerare le operazioni quotidiane su qualsiasi modello compatibile.
La decisione di concentrarsi sulla fluidità pura rappresenta una risposta alle richieste della community, che da anni chiede una maggiore reattività dei dispositivi più datati.
La mappa completa delle ottimizzazioni di sistema
I dati tecnici condivisi dagli ingegneri di Apple parlano di un incremento prestazionale importante che si riflette in modo immediato sull'esperienza utente. I test di laboratorio indicano che l'avvio delle applicazioni di terze parti ha beneficiato di un'accelerazione del 30%, mentre lo scambio di file pesanti tramite il protocollo di prossimità AirDrop fa registrare picchi di velocità superiori addirittura dell'80% in condizioni ottimali.
Il dato più confortante riguarda l'hardware utilizzato per i test comparativi. Apple ha infatti eseguito gran parte delle misurazioni su un iPhone 11 Pro Max, confrontando le prestazioni del precedente sistema operativo iOS 26.4.2 con quelle del nuovo iOS 27. Questo significa che i benefici della riscrittura del codice non saranno un'esclusiva dei modelli top di gamma appena usciti nei negozi, ma verranno percepiti soprattutto da chi possiede uno smartphone acquistato diversi anni fa.
Di seguito l'elenco completo delle ottimizzazioni comunicate da Apple:
- Caricamento delle nuove foto nell'app Foto fino al 70% più rapido.
- Apertura più veloce della visualizzazione a schermo intero dal widget Foto.
- Rendering più rapido della scheda Raccolte nell'app Foto.
- Avvio più veloce del caricamento delle foto su Foto di iCloud.
- Apertura più rapida della fotocamera in modalità Risparmio energetico.
- Inserimento più veloce delle foto appena scattate nei messaggi.
- Caricamento più rapido della pagina iniziale di Safari.
- Prestazioni migliorate delle applicazioni web in Safari.
- Esecuzione più veloce del codice JavaScript in Safari.
- Caricamento più rapido dei messaggi nell'app Mail.
- Abbinamento più veloce degli accessori HomeKit.
- Aggiornamento più rapido degli accessori per la casa intelligente.
- Caricamento più veloce della schermata In riproduzione in Apple Music.
- Avvio più rapido della riproduzione in Apple Music.
- Anteprime delle bacheche più veloci in Freeform.
- Aggiornamento più rapido dei dati nell'app Salute.
- Avvio più veloce degli allenamenti nell'app Allenamento.
- Cambio più rapido della schermata di blocco.
- Avvio delle app fino al 30% più veloce.
- Connessioni AirPlay più rapide con Apple TV e HomePod.
- Navigazione più veloce dei file di rete.
- Lettura NFC più rapida e affidabile.
- Risposta più veloce del Controllo vocale.
- Accesso e uscita più rapidi dalle modalità Accesso assistito e Accesso Guidato.
- Salvataggio dei PDF più veloce.
- Riconoscimento del testo più rapido nelle foto e nei documenti.
- Ripristino rapido del servizio più veloce.
- Caricamento più rapido delle tastiere di emoji e adesivi.
- Indicizzazione più veloce di scorciatoie e azioni in Spotlight.
- Elaborazione più rapida della scrittura a mano multilingue.
- Trasferimenti AirDrop fino all'80% più veloci.
- Individuazione più rapida dei destinatari AirDrop.
- Accesso più veloce ai contenuti condivisi su iCloud.com.
Apple prevede di distribuire la versione stabile di iOS 27 nel corso dell'autunno. L'aggiornamento sarà compatibile con gli iPhone a partire dalla serie iPhone 11 e punta a migliorare l'esperienza d'uso senza richiedere nuovo hardware. Per gli utenti interessati alle prestazioni, le ottimizzazioni introdotte rappresentano uno degli aspetti più rilevanti di questa nuova versione del sistema operativo.