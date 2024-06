Il capo di NVIDIA come una rockstar: Jensen Huang autografa il seno di una fan al Computex 2024

Ora però ci piacerebbe davvero sapere il perché di questo autografo. Ci troviamo di fronte a una fan sfegatata delle GPU NVIDIA GeForce? Oppure un'entusiasta dell'intelligenza artificiale che segue NVIDIA solo perché è diventata la terza società più preziosa sull'S&P 500? Probabilmente non sapremo mai la verità, quindi la nostra versione rimarrà una sola: l'autografo è stato richiesto solo ed esclusivamente per sottolineare lo stile smisurato della giacca di Huang.

Una scena usuale per cantanti e attori famosi, ma non ricordiamo occasioni in cui Tim Cook di Apple o Sundar Pichai di Google si sono trovati in circostanze simili. C'è da dire che Huang ha molto più stile. Niente felpe con cappuccio e polo, ma giacca di pelle e tanta ignoranza.

Avventura da rockstar per Jensen Huang, CEO di NVIDIA , al Computex 2024. In un video ripreso durante l'evento di Taipei vediamo infatti il capo dell'azienda di Santa Clara intento a firmare il seno di una donna nel bel mezzo di una sessione di autografi vicino a uno stand affollato.

Il Computex 2024 di NVIDIA

L'interfaccia di NVIDIA App

Al di là del siparietto, non è stato un Computex 2024 ricco di annunci per NVIDIA. Oltre ai rumor sui die della serie RTX 50, la novità principale è arrivata sul fronte di NVIDIA App, il software per PC che accompagna le GPU della compagnia. La nuova versione porterà non solo alcune importanti novità sul fronte dell'interfaccia, ma anche e soprattutto l'atteso supporto alla cattura di video AV1 fino a 120 FPS e l"Auto Tuning" della GPU. I presenti alla kermesse di Taipei hanno potuto provare con mano alcune funzionalità del chiacchieratissimo NVIDIA G-Assist. Il nuovo assistente IA di NVIDIA si è dimostrato in grado di interfacciarsi direttamente con il sistema e di cambiare dinamicamente i settaggi in base alle richieste dell'utente.

Per maggiori dettagli, trovate l'approfondimento su NVIDIA App che si aggiorna con l'overclock automatico e il supporto ad AV1 fino a 120 FPS.