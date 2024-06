Dragon Ball: Sparking! Zero avrà il multiplayer locale? Indizi dal PlayStation Store di Sony

Come segnalato da alcuni utenti, la pagina del PlayStation Store di Dragon Ball: Sparking! Zero ora sembrerebbe confermare la presenza del multiplayer locale per due giocatori in split-screen, per la gioia di molti fan della serie, dopo i dubbi espressi dal team di sviluppo di Bandai Namco sull'implementazione di questa funzione al lancio.

Come potete vedere nell'immagine qui sotto, sono riportate alcune icone informative del gioco, come quelle relative all'obbligatorietà del PS Plus per giocare online e il supporto alle funzionalità del DualSense. Quello che ci interessa in questo caso specifico è la seconda icona della colonna centrale, che indica il numero di utenti supportati per il gioco offline, che parla di "1 - 2 giocatori".

Questa sembra per l'appunto confermare la presenza del multiplayer locale per due persone, probabilmente in split-screen come i precedenti giochi della serie Budokai Tenkaichi. Del resto è la medesima informazione presente in titoli come Street Fighter 6 e Gran Turismo 7 (che la supportano) e assente, invece, in titoli come Helldivers 2 e Sea of Thieves (che hanno il multiplayer, ma solo online).