Field of Glory: Kingdoms è disponibile e sta ottenendo dei giudizi positivi su Steam

Finalmente disponibile Field of Glory: Kingdoms , il nuovo grand strategy dagli specialisti di AGEOD, cui dobbiamo il già ottimo Field of Glory II: Medieval. Da sottolineare come il nuovo gioco sia stato ben accolto su Steam , dove attualmente può vantare l'88% di recensioni positive. È vero che non ne ha moltissime (circa trenta al momento di scrivere questa notizia), ma considerando che stiamo parlando di un gioco di nicchia, nel vero senso della parola, era improprio aspettarsene troppe di più al lancio.

Ambientato nel 1054, subito dopo il Grande Scisma, consente di affrontare scenari che si sviluppano lungo duecento anni di storia e che coinvolgono Europa, Africa e Medioriente.

Parlando di numeri, Field of Glory: Kingdoms può vantare ben 450 fazioni, più di 400 unità, circa 600 edifici costruibili, 14 tra religioni ed eresie e 90 tratti culturali. Insomma, parliamo di un'esperienza davvero vasta, che vuole anche essere molto accurata dal punto di vista della verosimiglianza storica.

La mappa strategica mostra chiaramente la complessita del gioco

Ma cosa deve fare il giocatore? Intanto deve amministrare il suo regno, tenendo popolo e vassalli sotto controllo. Deve quindi promulgare editti, dichiarare guerra ai vicini, fare figli e guardarsi dalle trame degli altri regnanti. Insomma, di scelte da compiere ce ne sono davvero tante e coinvolgono moltissimi livelli, andando a toccare tutti gli aspetti più rilevanti della gestione di un regno.

Nemmeno a dirlo, Field of Glory: Kingdoms è disponibile solo per PC. Potete acquistarlo da Steam per 38,99€. Interessante l'integrazione con Field of Glory: Medieval: potete caricarci le battaglie, giocarle lì e quindi ricaricarle in Kingdoms.

Quando sarete soddisfatti e abbastanza bravi, vi potrete dedicare alla modalità multiplayer asincrona, per partite che dureranno anche mesi.