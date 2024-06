Hades 2 ottiene una seconda patch che migliora molti aspetti del gioco, tra Daedalus Hammer e altro

Hades 2 prosegue il suo percorso di evoluzione, che si prospetta ancora lungo considerando che si tratta ancora di un gioco in accesso anticipato, ricevendo la seconda patch in queste ore, contenente numerosi miglioramenti a vari aspetti del gioco, comprese molte modifiche al Daedalus Hammer.

In questo caso, l'aggiornamento non porta con sé nuovi contenuti ma una notevole quantità di aggiustamenti e miglioramenti vari che vanno a toccare numerosi ambiti di Hades 2, correggendo bug e problemi e sistemando tante altre cose, in un'ottica di ottimizzazione che andrà avanti ancora per diversi mesi.

Come abbiamo visto, infatti, la versione definitiva di Hades 2 è ancora piuttosto lontana e Supergiant ha pianificato di mantenere il gioco in accesso anticipato ancora per diversi mesi, almeno fino alle fine dell'anno, consentendo così un'ampia finestra temporale in cui operare miglioramenti e, di fatto, concludere lo sviluppo.