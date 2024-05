Hades 2: la prima patch porterà vari miglioramenti, Supergiant ne anticipa alcuni

Hades 2 è appena uscito in accesso anticipato ma ha già conquistato un gran numero di giocatori, ponendosi subito all'attenzione come una delle maggiori uscite dell'anno, nonostante si trovi ancora in versione non definitiva, ma già la prima patch dovrebbe portare importanti miglioramenti al gioco, come annunciato dagli sviluppatori.

L'accesso anticipato ha anche la funzione di raccogliere informazioni e feedback sul gioco in base a un testing allargato al pubblico, e proprio questo è ciò che sta facendo Supergiant in questo periodo: raccogliere segnalazioni e informazioni per concentrare il lavoro su alcuni elementi specifici, oltre ovviamente a completare lo sviluppo in termini di contenuti.

La prima patch dovrebbe arrivare a maggio ma non ha ancora una data di uscita precisa: dovrebbe concentrarsi su alcuni degli aspetti più segnalati dai giocatori, oltre a correggere eventuali bug e problemi evidenti emersi nelle prime fasi del gameplay.