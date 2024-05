Lo spettacolare display Micro LED di Samsung, l'abbiamo visto dal vivo

Ogni modulo conta decine di migliaia di LED della grandezza di pochi micron, applicati alla matrice TFR tramite una procedura laser ad altissima precisione, caratteristica che consente di posizionare diodi anche alle estremità, senza intaccare quindi la continuità dell'immagine. Il modulo in questione, non disponibile per la vendita, vanta un costo che si avvicina ai 50 mila Euro .

Nel corso della conferenza stampa organizzata da Samsung, i rappresentati del colosso coreano ha parlato dell'impegno costante nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie, in particolare facendo riferimento ai TV Micro LED che si basano sull'ultima iterazione della tecnologia con substrato in vetro e matrice TFT. Insieme alla nuova gamma di TV Samsung 2024 , l'azienda ha quindi esposto un prototipo di pannello Micro LED da 38 pollici distribuito esclusivamente per le varie filiali internazionali, con risoluzione ancora ferma al Full HD , ma con un livello di luminosità e di fedeltà dei colori da lasciare letteralmente a bocca aperta .

Il presente dei Micro LED

The Wall di Samsung

Dopo l'avvento di "The Wall", Samsung continua a sviluppare la tecnologia Micro LED con una gamma di TV che si è recentemente allargata con due nuovi modelli da 76'' e 114''. Se volete farci un pensierino, sappiate che il costo per ogni pollice di diagonale e pari a circa 1000 Euro, a voi i calcoli.

Ciononostante i vantaggi di questa tecnologia sono immediatamente percepibili: non solo picchi di luminosità mai raggiunti prima ma anche un controllo più preciso, letteralmente ridotto ad ogni singolo pixel.

In attesa di poter mettere le mani sui primi TV Micro LED a prezzi "umani", per i quali ci vorrà ancora un po' di tempo (per non parlare dei Micro LED trasparenti!), noi ci siamo rifatti gli occhi.