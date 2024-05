Il signore degli anelli: la guerra dei Rohirrim, il film animato si mostra in alcune immagini

Considerando lo stile adottato in queste immagini, non è chiaro se si tratti di fotogrammi tratti dal film o di concept art utilizzate per la costruzione dello storyboard e quindi dei disegni definitivi del film animato, ma sono comunque delle opere molto interessanti e di notevole aspetto.

Non c'è ancora un trailer di presentazione, dunque queste illustrazioni rappresentano una delle poche testimonianze dirette di questa nuova produzione, in attesa di vedere qualcosa di più concreto.

C'è un nuovo film animato in lavorazione sulla celebre creatura di Tolkien che si intitola Il signore degli anelli: la guerra dei Rohirrim , e si è mostrato in queste ore nelle prime immagini che si presentano alquanto spettacolari.

Belle illustrazioni, ma tratte proprio dal film?

Il tratto particolare, oltre anche a delle differenze stilistiche tra una e l'altra, fanno pensare che queste siano soprattutto illustrazioni dimostrative, utilizzate probabilmente come base per la costruzione di varie scene, ma in mancanza di ulteriori informazioni non possiamo ancora sbilanciarci sulla loro essenza.

Fatto sta che si tratta di immagini veramente evocative, in grado di costruire un'atmosfera che sembra molto in linea con l'ambientazione originale, a dimostrazione di una produzione fatta con tutti i crismi di una creazione appassionata sulla base di un soggetto così amato.

La storia di Il signore degli anelli: la guerra dei Rohirrim è ambientata 183 anni prima degli eventi raccontati dalla trilogia cinematografica di Peter Jackson e sarà narrata da Éowyn, interpretata da Miranda Otto.

Il film racconterà in particolare la storia di Helm Mandimartello, il nono re di Rohan e l'ultimo della sua stirpe, colui che ha anche dato il nome al Fosso di Helm. La data di uscita al cinema è fissata per il 13 dicembre 2024.

In questi giorni, Warner Bros. Ha anche annunciato il nuovo film Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum, con Peter Jackson alla produzione.