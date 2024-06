The Last of Us Parte 2 per PC esiste e sarebbe pronto da mesi, secondo un noto insider

Tramite un report pubblicato sulle pagine di dealabs, il noto insider billbil-kun, ritenuto tra i più affidabili nel settore videoludico, afferma che la versione PC di The Last of Us Parte 2 esiste e sarebbe praticamente pronta mesi, addirittura dal novembre dello scorso anno, con Sony che starebbe aspettando il momento propizio per pubblicarla, che a suo avviso potrebbe combaciare il lancio della Stagione 2 della serie TV di HBO in programma per il prossimo anno.

"Secondo le informazioni in nostro possesso, The Last of Us Part II è in fase di sviluppo per PC", ha riferito billbil-kun. "È in lavorazione almeno dal 2021. Inoltre, e questa è l'informazione più importante di questo articolo, crediamo che lo sviluppo del gioco sia davvero completo da almeno novembre 2023".

"Dobbiamo quindi chiederci perché non sia ancora stato pubblicato. Soprattutto perché il gioco è già uscito in versione rimasterizzata nel gennaio 2024 su PS5. Potrebbe essere dovuto all'uscita della seconda stagione della serie HBO, prevista per il 2025?"