Destiny 2: La Forma Ultima su Steam ha eguagliato il suo record di giocatori simultanei, nonostante i problemi

Per la precisione dopo il lancio dell'espansione si è toccato il tetto dei 314.634 giocatori attivi simultanei, a un passo dai 316.750 utenti registrati a febbraio dello scorso anno al debutto de L'Eclissi. I numeri invece sono superiori rispetto a quelli di qualsiasi altra espansione o ritorno di fiamma del gioco, che al contrario dopo il rinvio de La Forma Ultima aveva iniziato a dare dei poco incoraggianti segni di cedimento in termini di affluenza, con le prospettive aggravate dai licenziamenti avvenuti all'interno di Bungie lo scorso anno.

Nonostante i problemi di connessione che hanno impedito a molti utenti di giocare a Destiny 2: La Forma Ultima nelle prime ore dal lancio, l'MMO di Bungie ha praticamente eguagliato il suo precedente record massimo per numero di giocatori connessi contemporaneamente su Steam, a riprova del grande entusiasmo per il capitolo finale della saga di Luce e Oscurità iniziata dieci anni fa.

I problemi al lancio di Destiny 2: La Forma Ultima

Come detto, i numeri de La Forma Ultima sono assolutamente ottimi, specialmente se in prospettiva dei seri problemi visti nelle ultime ore, con tantissimi giocatori che hanno segnalato l'impossibilità di accedere ai server o di riprodurre le cutscene della nuova storia, forse dovuti proprio all'affluenza massiccia.

Tramite un post su X, Bungie ha affermato di essere già al lavoro per risolvere i problemi di averne anche risolti alcuni: "Ciao a tutti, se i problemi di connessione vi hanno impedito di giocare o godervi The Final Shape oggi, vogliamo scusarci. Stiamo lavorando duramente per cercare di risolvere ciascuno di questi problemi il più rapidamente possibile e molti dei problemi di connessione riscontrati questa mattina sono già stati risolti."

"Alcuni dei problemi che abbiamo potuto affrontare oggi: All'avvio del gioco, abbiamo notato problemi di segnale relativi alla rete relativi a guasti nelle nostre macchine di bilanciamento del carico. Siamo stati costretti a instradare il traffico attorno a loro e abbiamo parzialmente mitigato il problema entro 2 ore dal lancio."

Per coloro che hanno perso una cutscene a causa dei problemi sopracitati, Bungie consiglia di sfruttare la funzione per rigiocare le missioni disponibile al centro della mappa del Pallido Cuore.