Xbox Series X|S hanno venduto meno di PS4 in Spagna nel mese di maggio

Forse i tagli di prezzo e le possibili offerte hanno contribuito al risultato in questione, ma il fatto è che PS4 continua ad essere una console viva e vegeta un po' ovunque e, a quanto pare, in grado di superare anche la nuova generazione di Microsoft in Spagna.

Il mercato iberico non è mai stato favorevole a Xbox, o meglio è sempre stato piuttosto PlayStation-centrico, ma un risultato del genere risulta allarmante in quanto dimostra che anche una console di generazione precedente è riuscita a vendere più di quella di attuale generazione della concorrenza.

Continua a dimostrarsi molto difficile la situazione di Xbox in vari paesi europei e in particolare in Spagna , uno dei pochi di cui si hanno dati più precisi, dove Xbox Series X|S hanno venduto meno unità di PS4 nel mese di maggio 2024 .

PlayStation habla español

I dati di vendita vengono riportato dalla rivista GameReactor, che però non riporta precisamente da dove questi sono stati presi.

PS4 Pro

In ogni caso, questi sono i numeri che emergono per quanto riguarda maggio 2024 in Spagna:

PS5: 16.300

Nintendo Switch: 14.900

PS4: 1.800

Xbox Series X|S: 1.400

Non che si tratti necessariamente di un dato indicativo in maniera allargata, ma nello specifico caso della Spagna è chiaro come Xbox abbia delle grandi difficoltà ad affermarsi anche solo come terza classificata tra le piattaforme considerabili della stessa generazione (sebbene Nintendo Switch sia in una situazione a parte).

In precedenza avevamo visto che anche PlayStation Portal tende a vendere più di Xbox Series X|S in tale paese, e osservando l'andamento delle settimane si nota come vi sia stato un calo soprattutto verso la fine di maggio per le console Microsoft.

Da notare che, nonostante PS5 si piazzi prima come hardware più venduto, le vendite software fisiche sono in buona parte dominate da Nintendo Switch in Spagna.