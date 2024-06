NVIDIA App si aggiorna: in arrivo l'overclock automatico e il supporto a AV1 fino a 120 FPS

Il Computex 2024 di NVIDIA porta novità anche sul fronte di NVIDIA App , il software per desktop che accompagna le GPU della casa verde. La nuova versione, già in beta da qualche mese, sta infatti per aggiornarsi con alcune importanti novità sul fronte dell'interfaccia, ma introduce soprattutto il supporto alla cattura di video AV1 fino a 120 FPS e l"Auto Tuning" della GPU. I fortunati presenti alla kermesse di Taipei hanno infine potuto provare con mano alcune funzionalità del chiacchieratissimo NVIDIA G-Assist. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Overclock automatico e supporto a AV1

A partire dal 4 giugno, la nuova versione di NVIDIA App potrà godere dell'implementazione di alcune importanti novità. L'applicazione che accompagna le GPU del team verde, ancora in beta, supporterà infatti la cattura di video AV1 in SDR e HDR fino a 120 FPS, tutto questo grazie all'ottava generazione di NVENC esclusiva delle GeForce RTX 40.

Mentre la registrazione a 120 FPS sarà disponibile per tutti, l'utilizzo del codec Av1 sarà quindi limitato ai possessori dell'ultima generazione di schede grafiche RTX. Per dare dimostrazione della qualità di registrazione, NVIDIA ha pubblicato un video compartivo che vede come protagonista Aloy in Horizon Forbidden West per PC.

Il nuovo Performance Panel di NVIDIA App

L'ultima versione di NVIDIA App renderà finalmente disponibile il nuovo Performance Panel con tatto di tuning automatico della GPU (già disponibile nella precedente applicazione).

Grazie al nuovo pannello gli utenti potranno controllare e gestire i parametri delle proprie schede grafiche direttamente dal software integrato nel driver: voltaggi, potenza, velocità delle ventole e tanti altri parametri potranno essere personalizzati con pochi passaggi.

La funzionalità per l'overclock automatico permetterà poi di avviare un test di circa 20 minuti per determinare le migliori frequenze di clock per il nostro sistema, tutto con un semplice click.