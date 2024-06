L'aumento di prezzo dei videogiochi di PS5, Xbox Series X|S e Switch è inevitabile?

I videogiochi a 90 euro sono un male necessario?

Ovviamente la colpa è soprattutto di chi ha inculcato all'utente l'idea che "più grande è meglio è", creando un mercato dove è impossibile innovare con le produzioni ad alto budget e dove il giocatore medio è abituato a un aumento qualitativo e quantitativo che comporta a costi che crescono a ritmi più elevati degli incassi. E ora non si può di certo fare marcia indietro, difficile rallentare i ritmi in maniera drastica, è quasi impossibile rieducare il pubblico.

I due protagonisti di GTA 6

Di conseguenza, salvo svolte positive inattese, un ulteriore rincaro dei prezzi dei videogiochi sta diventando un'ipotesi sempre più probabile. Ne ha discusso recentemente anche il CEO di Embracer Group, Lars Wingefors, che ha parlato di come il "settore dei videogiochi sta affrontando lo stesso problema di tutte le altre industrie, con l'inflazione e l'aumento dei costi di sviluppo".

Lo so, avete storto il naso. Del resto Embracer Group è il colosso dai piedi di argilla protagonista del programma di tagli al personale e di team più feroce degli ultimi anni, nonché l'emblema delle miopi strategie di mercato di cui tutto il settore sta pagando lo scotto. Insomma, il diavolo in persona. Allora permettetemi di citare Capcom. Parliamo di una compagnia in uno stato di grazia negli ultimi anni, con un fatturato in positivo per 11 anni di fila e amatissima dai giocatori. Eppure, lo scorso anno il presidente Haruhiro Tsujimoto ha parlato di come una possibile soluzione per far fronte ai costi crescenti sia proprio quella di aumentare i prezzi dei giochi. O ancora, il noto analista di mercato Serkan Toto che dà per certo Nintendo Switch 2 400 dollari (100 dollari più del modello odierno) e il prezzo dei giochi aumentato a 70 dollari, in linea con quello attuale di PS5 e Xbox Series X|S.