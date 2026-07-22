Splatoon Raiders si mostra nel dettaglio con l'ampio trailer panoramico sulle caratteristiche

Seguendo la tradizione che unisce un po' tutti i suoi giochi maggiori, Nintendo ha pubblicato il consueto trailer panoramico anche per Splatoon Raiders, che mostra nel dettaglio varie caratteristiche del gameplay di questa nuova esclusiva per Nintendo Switch 2.
Del gioco si è parlato abbondantemente nella giornata di ieri vista l'uscita delle prime recensioni e dei voti della critica, che generalmente sono emersi come molto buoni, inoltre potete vedere più nel dettaglio quello che ne pensiamo leggendo la nostra recensione di Splatoon Raiders.
In generale, si tratta di un gioco d'azione valido e divertente, sebbene emerga un po' limitato sul fronte della progettazione dei livelli e delle soluzioni di gioco, facendo pensare a un potenziale non del tutto sfruttato.
Uno spin-off single player
Nel trailer riportato qui sotto vediamo un riepilogo ampio di tutte le caratteristiche del gioco, introducendoci all'interno di questo particolare spin-off in stile single player della serie di sparatutto a base di colore e personaggi acquatici.
Vediamo dunque una veloce introduzione alla storia, che vede il protagonista dover agire all'interno di un'isola devastata da una sorta di calamità alla ricerca di tesori nascosti.
All'interno della tipica struttura da sparatutto in terza persona sono state introdotte alcune caratteristiche quasi da gioco di ruolo, con una sostanziosa progressione del protagonista attraverso un accrescimento delle sue abilità e del suo equipaggiamento, che lo rendono sempre più forte e capace di affrontare minacce maggiori.
La data di uscita di Splatoon Raiders è fissata per il 23 luglio, ovvero domani, dunque manca veramente poco al lancio ufficiale di questo nuovo titolo sviluppato in esclusiva per Nintendo Switch 2.