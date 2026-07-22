Splatoon Raiders si mostra nel dettaglio con l'ampio trailer panoramico sulle caratteristiche

Seguendo la tradizione che unisce un po' tutti i suoi giochi maggiori, Nintendo ha pubblicato il consueto trailer panoramico anche per Splatoon Raiders, che mostra nel dettaglio varie caratteristiche del gameplay di questa nuova esclusiva per Nintendo Switch 2.

Del gioco si è parlato abbondantemente nella giornata di ieri vista l'uscita delle prime recensioni e dei voti della critica, che generalmente sono emersi come molto buoni, inoltre potete vedere più nel dettaglio quello che ne pensiamo leggendo la nostra recensione di Splatoon Raiders.

In generale, si tratta di un gioco d'azione valido e divertente, sebbene emerga un po' limitato sul fronte della progettazione dei livelli e delle soluzioni di gioco, facendo pensare a un potenziale non del tutto sfruttato.