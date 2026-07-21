0

I voti della critica di Splatoon Raiders sono generalmente ottimi

Splatoon Raiders sta ricevendo dei voti ottimi dalla critica, pur con qualche eccezione particolarmente negativa.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   21/07/2026
Uno dei personaggi di Splatoon Raiders
Splatoon Raiders
Splatoon Raiders
Articoli News Video Immagini

Tempo di voti per Splatoon Raiders, la nuova esclusiva per Nintendo Switch 2. In generale, i giudizi della stampa sono ottimi, con alcune eccezioni. In particolare spicca il 40 / 100 dato dal Guardian, che lo ha stroncato definendolo un gioco per nulla originale, che somiglia a moltissimi giochi d'azione cooperativi già disponibili.

Dall'altro estremo, troviamo il 100 / 100 dato da TechRadar Gaming, che parla di una splendida lettura single player della serie. Vi invitiamo a leggere anche la nostra recensione di Splatoon Raiders, che non boccia il gioco, ma nemmeno lo esalta come un capolavoro moderno.

L'elenco dei voti

Ma ora bando alle ciance e vediamo l'elenco dei voti ricevuti finora da Splatoon Raiders:

  • Pocket Tactics - 100
  • TechRadar Gaming - 100
  • 4P.de - 90
  • Indigo GEEK - 90
  • My Nintendo News - 90
  • TierraGamer - 90
  • TheSixthAxis - 90
  • IGN - 90
  • Nintendo Life - 90
  • Gfinity - 90
  • Nintendo Insider - 90
  • Loot Level Chill - 90
  • PC Games - 90
  • Game Informer - 88
  • Areajugones - 87
  • Hobby Consolas - 87
  • Nintenduo - 86
  • CGMagazine - 85
  • COGconnected - 85
  • Destructoid - 85
  • Press Start Australia - 85
  • SECTOR.sk - 85
  • Meristation - 85
  • Gamesurf - 85
    • Splatoon Raiders conquista la classifica eShop di Nintendo Switch 2 Splatoon Raiders conquista la classifica eShop di Nintendo Switch 2
  • Voxel - 85
  • Atomix - 85
  • GAMES.CH - 83
  • Combo Infinito - 80
  • Console Creatures - 80
  • GamesRadar+ - 80
  • Screen Rant - 80
  • VGC - 80
  • TrueGaming - 80
  • Vooks - 80
  • Siliconera - 80
  • Eurogamer - 80
  • GameSpot - 80
  • Checkpoint Gaming - 80
  • Wccftech - 80
  • Eurogamer Portugal - 80
  • SpazioGames - 80
  • IGN Spain - 80
  • Everyeye.it - 80
  • Player 2 - 75
  • Gamereactor UK - 70
  • Gameliner - 70
  • Giant Bomb - 70
  • Multiplayer.it - 70
  • ID - 65
  • Metro GameCentral - 60
  • Stevivor - 60
  • Guardian - 40

Per il resto, vi ricordiamo che Splatoon Raiders sarà disponibile a partire dal 23 luglio 2026.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
I voti della critica di Splatoon Raiders sono generalmente ottimi