I voti della critica di Splatoon Raiders sono generalmente ottimi

Tempo di voti per Splatoon Raiders, la nuova esclusiva per Nintendo Switch 2. In generale, i giudizi della stampa sono ottimi, con alcune eccezioni. In particolare spicca il 40 / 100 dato dal Guardian, che lo ha stroncato definendolo un gioco per nulla originale, che somiglia a moltissimi giochi d'azione cooperativi già disponibili.
Dall'altro estremo, troviamo il 100 / 100 dato da TechRadar Gaming, che parla di una splendida lettura single player della serie. Vi invitiamo a leggere anche la nostra recensione di Splatoon Raiders, che non boccia il gioco, ma nemmeno lo esalta come un capolavoro moderno.
L'elenco dei voti
Ma ora bando alle ciance e vediamo l'elenco dei voti ricevuti finora da Splatoon Raiders:
- Pocket Tactics - 100
- TechRadar Gaming - 100
- 4P.de - 90
- Indigo GEEK - 90
- My Nintendo News - 90
- TierraGamer - 90
- TheSixthAxis - 90
- IGN - 90
- Nintendo Life - 90
- Gfinity - 90
- Nintendo Insider - 90
- Loot Level Chill - 90
- PC Games - 90
- Game Informer - 88
- Areajugones - 87
- Hobby Consolas - 87
- Nintenduo - 86
- CGMagazine - 85
- COGconnected - 85
- Destructoid - 85
- Press Start Australia - 85
- SECTOR.sk - 85
- Meristation - 85
- Gamesurf - 85
- Voxel - 85
- Atomix - 85
- GAMES.CH - 83
- Combo Infinito - 80
- Console Creatures - 80
- GamesRadar+ - 80
- Screen Rant - 80
- VGC - 80
- TrueGaming - 80
- Vooks - 80
- Siliconera - 80
- Eurogamer - 80
- GameSpot - 80
- Checkpoint Gaming - 80
- Wccftech - 80
- Eurogamer Portugal - 80
- SpazioGames - 80
- IGN Spain - 80
- Everyeye.it - 80
- Player 2 - 75
- Gamereactor UK - 70
- Gameliner - 70
- Giant Bomb - 70
- Multiplayer.it - 70
- ID - 65
- Metro GameCentral - 60
- Stevivor - 60
- Guardian - 40
Per il resto, vi ricordiamo che Splatoon Raiders sarà disponibile a partire dal 23 luglio 2026.