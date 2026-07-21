Il monitor MSI con refresh rate da 144Hz e tempo di risposta di 1ms è in promo al minimo storico

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione che fa calare il prezzo del monitor targato MSI. Se sei alla ricerca di un nuovo pannello questo potrebbe fare al caso tuo: l'offerta prevede uno sconto del 21% ed un costo totale e finale di 89€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui sotto: Il monitor MSI Pro offre un'esperienza visiva fluida e confortevole grazie al pannello IPS da 24 pollici con risoluzione Full HD 1920 x 1080 e ampi angoli di visione fino a 178°. La frequenza di aggiornamento di 144 Hz combinata con un tempo di risposta di 1 ms permette immagini più reattive e scorrevoli.