Il monitor MSI con refresh rate da 144Hz e tempo di risposta di 1ms è in promo al minimo storico

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione che fa calare il prezzo del monitor targato MSI. Se sei alla ricerca di un nuovo pannello questo potrebbe fare al caso tuo: l'offerta prevede uno sconto del 21% ed un costo totale e finale di 89€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui sotto: Il monitor MSI Pro offre un'esperienza visiva fluida e confortevole grazie al pannello IPS da 24 pollici con risoluzione Full HD 1920 x 1080 e ampi angoli di visione fino a 178°. La frequenza di aggiornamento di 144 Hz combinata con un tempo di risposta di 1 ms permette immagini più reattive e scorrevoli.
Ulteriori dettagli sul monitor
Il display garantisce una buona qualità cromatica grazie alla copertura del 121% dello spazio colore sRGB. La luminosità raggiunge i 300 nit, mentre il rapporto di contrasto di 1500:1 consente una resa più definita delle immagini. Attraverso l'applicazione MSI Display Kit è possibile personalizzare facilmente impostazioni dello schermo.
Pensato per il comfort durante l'utilizzo prolungato, il monitor integra la tecnologia Less Blue Light, certificata TÜV Rheinland Eye Comfort, insieme alla funzione Anti-Flicker per ridurre l'affaticamento visivo. Il trattamento antiriflesso, le modalità eco preimpostate e la funzione Eye-Q Check completano le soluzioni dedicate al benessere degli occhi.