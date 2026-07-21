WhatsApp annuncia l'introduzione degli username come un vero e proprio grande aggiornamento

WhatsApp ha iniziato a dare grande visibilità alla nuova funzione dedicata agli username, inserendola tra gli aggiornamenti principali mostrati sia sull'App Store di Apple sia su Google Play. Si tratta della prima volta che la piattaforma sceglie di evidenziare questa novità direttamente nelle pagine ufficiali degli store, un segnale che potrebbe anticipare un'estensione della disponibilità della funzione a un numero sempre maggiore di utenti.

Attualmente gli username non sono ancora accessibili a tutti. Il rilascio procede infatti in maniera graduale e coinvolge soltanto una parte degli utenti su dispositivi iOS e Android. Alcuni di loro hanno già completato la fase di prenotazione e possono utilizzare il proprio nome utente per entrare in contatto con altre persone senza comunicare il numero di telefono.