WhatsApp annuncia l'introduzione degli username come un vero e proprio grande aggiornamento

WhatsApp ha iniziato a dare grande visibilità alla nuova funzione dedicata agli username, inserendola tra gli aggiornamenti principali mostrati sia sull'App Store di Apple sia su Google Play. Si tratta della prima volta che la piattaforma sceglie di evidenziare questa novità direttamente nelle pagine ufficiali degli store, un segnale che potrebbe anticipare un'estensione della disponibilità della funzione a un numero sempre maggiore di utenti.
Attualmente gli username non sono ancora accessibili a tutti. Il rilascio procede infatti in maniera graduale e coinvolge soltanto una parte degli utenti su dispositivi iOS e Android. Alcuni di loro hanno già completato la fase di prenotazione e possono utilizzare il proprio nome utente per entrare in contatto con altre persone senza comunicare il numero di telefono.
La grande promozione di WhatsApp
La comunicazione pubblicata sugli store mette soprattutto in evidenza l'aspetto legato alla privacy. Su App Store viene spiegato che gli username offriranno un'esperienza di messaggistica più riservata, mentre su Google Play l'attenzione è rivolta alla possibilità di iniziare conversazioni con nuovi contatti evitando di condividere il proprio numero personale.
WhatsApp non utilizza frequentemente lo spazio dedicato agli aggiornamenti principali per promuovere nuove funzionalità. Per questo motivo la scelta di riservare tale visibilità agli username evidenzia quanto questa innovazione sia considerata importante all'interno dell'evoluzione del servizio.
Come accedere alla nuova funzione di richiesta dello username su WhatsApp
Secondo quanto comunicato, gli utenti che non hanno ancora riservato uno username possono verificare la disponibilità della funzione accedendo al percorso Impostazioni > Account > Username. L'azienda invita chi ne ha la possibilità a scegliere il proprio identificativo prima che il rilascio venga ampliato, così da aumentare le probabilità di ottenere il nome desiderato.
Per chi non visualizza ancora questa opzione, non resta che mantenere aggiornata l'applicazione e attendere l'attivazione. WhatsApp ha confermato che la distribuzione continuerà progressivamente nei prossimi mesi e che gli utenti riceveranno una notifica direttamente all'interno dell'app quando la funzione sarà disponibile.