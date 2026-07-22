Microsoft porta WinUI anche nelle proprietà di Esplora file in Windows 11: il vecchio pannello si aggiorna

Microsoft sembra pronta a intervenire su uno degli elementi più longevi e meno aggiornati di Windows 11: la finestra delle proprietà dei file presente in Esplora file. Nelle più recenti versioni di anteprima del sistema operativo sono infatti comparsi i primi segnali di un'interfaccia completamente rinnovata basata sulla tecnologia WinUI.
Negli ultimi anni Microsoft ha già introdotto diversi elementi grafici moderni all'interno di File Explorer, aggiornando parti come la barra superiore dell'applicazione, la pagina Home e il pannello dei dettagli. Tuttavia, molte altre sezioni sono rimaste legate al vecchio design utilizzato da Windows per diversi anni.
Microsoft e il tentativo di uniformare l'esperienza di Windows 11
La situazione sopracitata ha creato un'esperienza poco uniforme, dove elementi moderni convivono ancora con finestre e menu appartenenti a versioni precedenti del sistema operativo. La nuova finestra Proprietà rappresenterebbe quindi un ulteriore passo verso una maggiore coerenza visiva. La scoperta è stata effettuata da Phantomofearth su Bluesky, analizzando una build preliminare di Windows 11.
La nuova interfaccia nascosta appare quando si aprono le proprietà di un file presente nel Cestino. Al momento è l'unico pannello aggiornato individuato, ma lascia intendere che Microsoft potrebbe avere in programma una revisione più ampia dell'intero sistema delle proprietà dei file. Il cambiamento rientra nella strategia dell'azienda di estendere sempre più l'utilizzo di WinUI all'interno della Windows Shell.
Windows 11 e la frammentazione dell'interfaccoa
Uno dei principali problemi segnalati dagli utenti di Windows 11 riguarda proprio la frammentazione dell'interfaccia. Alcune finestre del sistema non supportano ancora pienamente elementi moderni come la modalità scura e presentano uno stile diverso rispetto al resto dell'ambiente operativo. L'adozione di WinUI dovrebbe contribuire a rendere più omogenea l'esperienza.
Microsoft ha inoltre dichiarato di voler migliorare le prestazioni della stessa piattaforma WinUI, così da garantire un funzionamento più rapido mentre vengono aggiornate nuove parti del sistema. Questi interventi fanno parte del lavoro interno noto come Windows K2, dedicato alla risoluzione di alcune delle principali criticità di Windows 11.