Microsoft porta WinUI anche nelle proprietà di Esplora file in Windows 11: il vecchio pannello si aggiorna

Microsoft sembra pronta a intervenire su uno degli elementi più longevi e meno aggiornati di Windows 11: la finestra delle proprietà dei file presente in Esplora file. Nelle più recenti versioni di anteprima del sistema operativo sono infatti comparsi i primi segnali di un'interfaccia completamente rinnovata basata sulla tecnologia WinUI.

Negli ultimi anni Microsoft ha già introdotto diversi elementi grafici moderni all'interno di File Explorer, aggiornando parti come la barra superiore dell'applicazione, la pagina Home e il pannello dei dettagli. Tuttavia, molte altre sezioni sono rimaste legate al vecchio design utilizzato da Windows per diversi anni.