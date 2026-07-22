Il gioco italiano ShoreTiles ha una data d'uscita ufficiale

VOXEL Studios e Noovola Publishing hanno annunciato che ShoreTiles sarà disponibile dal 3 settembre 2026. Il gioco combina elementi di costruzione, gestione delle risorse e sopravvivenza, chiedendo ai giocatori di sviluppare progressivamente un insediamento su un'isola e di difenderlo dalle minacce che arrivano con il calare dell'oscurità.

Il punto di partenza è un faro, attorno al quale costruire il proprio insediamento acquistando nuove tile dal mercante. Con la crescita dell'isola aumentano però anche le responsabilità: sarà necessario gestire con attenzione l'economia e organizzare le difese per proteggere ogni parte del territorio.