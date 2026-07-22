Il gioco italiano ShoreTiles ha una data d'uscita ufficiale

VOXEL Studios e Noovola Publishing hanno annunciato che ShoreTiles sarà disponibile dal 3 settembre 2026. Il gioco combina elementi di costruzione, gestione delle risorse e sopravvivenza, chiedendo ai giocatori di sviluppare progressivamente un insediamento su un'isola e di difenderlo dalle minacce che arrivano con il calare dell'oscurità.
Il punto di partenza è un faro, attorno al quale costruire il proprio insediamento acquistando nuove tile dal mercante. Con la crescita dell'isola aumentano però anche le responsabilità: sarà necessario gestire con attenzione l'economia e organizzare le difese per proteggere ogni parte del territorio.
Difendersi durante la notte
Il sistema militare permette di posizionare accampamenti vicini tra loro per creare eserciti più potenti, oppure di dividere le truppe per presidiare contemporaneamente più fronti. Le imbarcazioni possono inoltre essere utilizzate per spostare rinforzi verso le aree più lontane e mantenere sotto controllo le diverse zone dell'isola.
L'esplorazione avrà un ruolo altrettanto importante. La costruzione di fari secondari consentirà di diradare progressivamente la nebbia e ampliare la conoscenza del territorio, insieme ai resti lasciati da coloro che hanno attraversato quei mari prima del giocatore. Lungo il percorso sarà possibile imbattersi in benedizioni, maledizioni e nuovi pericoli, che contribuiranno a rendere ogni espansione dell'isola una nuova sfida.
Quando cala l'oscurità, i Sommersi emergono dalle profondità e avanzano verso il faro, costringendo il giocatore a mettere alla prova le difese costruite durante il giorno. L'espansione del territorio comporterà quindi anche una maggiore superficie da proteggere, rendendo sempre più importante la pianificazione delle proprie risorse e delle forze disponibili.
La versione completa di ShoreTiles includerà anche sfide mensili, con obiettivi aggiuntivi e classifiche pensate per confrontare i propri risultati con quelli degli amici e degli altri giocatori. Se vi interessa, potete trovare ShoreTiles su Steam.