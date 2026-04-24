Annunciato ShoreTiles un city-builder strategico in cui si costruisce di giorno e si sopravvive di notte

Ambientato in un gelido e vasto oceano, il gioco ci metterà al comando di un'isola in continua espansione, nata attorno a un solitario faro la cui luce deve essere mantenuta accesa a ogni costo . Il cuore dell'esperienza ruota attorno al ciclo giorno-notte all'interno di un mondo generato proceduralmente, dove nessuna partita sarà uguale alla precedente.

Lo studio di sviluppo Voxel Studios e l'editore Noovola hanno annunciato ShoreTiles , un intrigante city-builder strategico in arrivo su PC (ovviamente Steam) nel 2026. Il gameplay classico del genere è mescolato a quello di un tower defense, per un mix potenzialmente esplosivo.

Giorno e notte

Durante il giorno, l'atmosfera è apparentemente tranquilla: i giocatori dovranno espandere il proprio territorio pescando delle tessere da un mazzo casuale. La componente strategica pare essere spietata, poiché ogni mossa è irreversibile. Ogni tassello posizionato plasma permanentemente l'isola e richiede grande astuzia nel collegare i terreni, ottimizzare gli spazi e bilanciare l'economia con la costruzione di accampamenti militari.

Quando cala il sole, infatti, il mare risponde. L'oscurità porta con sé creature mostruose, silenziose e inarrestabili che emergono dagli abissi, attirate dalla luce del faro. L'esito di queste incursioni dipenderà unicamente da quanto bene il giocatore avrà preparato le proprie difese durante il giorno. Più l'isola cresce, espandendo la visuale, più si sbloccano nuovi edifici, truppe e misteriose reliquie, ma al contempo le minacce si faranno sempre più letali.

L'intento degli sviluppatori è proprio quello di giocare su questo forte contrasto emotivo. "Con ShoreTiles volevamo creare qualcosa che sembrasse calmo e accogliente a prima vista, ma che rivelasse lentamente una costante sensazione di pressione," ha spiegato Daniele Amabili, Game Designer presso Voxel Studios. "Ogni tessera che posizioni è permanente, e questa permanenza influenza il modo in cui pensi ed espandi. Non stai solo costruendo un'isola: ti stai preparando a ciò che verrà, sapendo che la notte tornerà sempre."

A confermare la fiducia nel progetto è Matteo Celoro, Director di Noovola Publishing: "Dopo aver lavorato insieme a The Bench, sapevamo bene il livello di creatività che Voxel porta nei suoi progetti. ShoreTiles si è distinto subito per la chiarezza con cui fonde i generi, prendendo la soddisfazione del tile-placement e aggiungendo vera azione e conseguenze. È esattamente il tipo di esperienza distintiva che siamo entusiasti di portare sul mercato, e non vediamo l'ora di scoprire cosa ne penseranno i giocatori!".

Per chi fosse già pronto a sfidare le insidie del mare, ShoreTiles è attualmente aggiungibile alla propria lista dei desideri su Steam.