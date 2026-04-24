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GeForce NOW: tutte le novità dell'ultimo aggiornamento, dalle etichette per i giochi ai nuovi titoli aggiunti

GeForce NOW introduce etichette per Xbox Game Pass e Ubisoft+ che semplificano la scoperta dei giochi disponibili. Scopriamo anche i nuovi titoli in arrivo.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   24/04/2026
DLSS

GeForce NOW continua a evolversi con un aggiornamento pensato per migliorare uno degli aspetti più importanti del cloud gaming: la scoperta dei contenuti. Con il nuovo GFN Thursday, NVIDIA introduce un sistema di etichette in-app che rende immediatamente chiaro quali giochi sono disponibili per lo streaming attraverso servizi in abbonamento collegati.

Le nuove etichette dedicate a Xbox Game Pass e Ubisoft+ rappresentano un passo avanti significativo in termini di usabilità. Gli utenti possono ora individuare a colpo d'occhio i titoli già inclusi nelle loro librerie, eliminando qualsiasi incertezza su cosa sia effettivamente giocabile.

I vantaggi principali delle novità introdotte in GeForce NOW

Questo aggiornamento si inserisce in una strategia più ampia che punta a semplificare l'accesso ai contenuti e a rendere il cloud gaming sempre più immediato e intuitivo. In un mercato dove le librerie digitali crescono rapidamente, strumenti di scoperta efficienti diventano fondamentali per valorizzare l'offerta disponibile.

GeForce NOW Thursday: il cloud gaming si espande, arriva PRAGMATA con grafica fino a 5K e 120 fps GeForce NOW Thursday: il cloud gaming si espande, arriva PRAGMATA con grafica fino a 5K e 120 fps

Oltre alle migliorie dell'interfaccia, NVIDIA ha annunciato anche nuovi contenuti per la piattaforma. Tra questi spicca una nuova ricompensa dedicata a Marvel Rivals, pensata per coinvolgere ulteriormente la community. Ma la novità più interessante riguarda l'arrivo di sei nuovi giochi, che arricchiscono il catalogo e dimostrano il continuo supporto degli sviluppatori.

I nuovi giochi in arrivo su GeForce NOW

Ecco la lista dei 6 nuovi giochi in arrivo questa settimana:

  • Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard da Vampire Survivors (nuova uscita su Steam e Xbox, disponibile su Game Pass, 21 aprile)
  • Tides of Tomorrow (nuova uscita su Steam, 22 aprile, GeForce RTX 5080-ready)
  • '83 (nuova uscita su Steam, 23 aprile, GeForce RTX 5080-ready)
  • Diablo III (nuova uscita su Ubisoft Connect, 23 aprile)
  • Crimson Desert (Xbox, disponibile tramite Xbox Play Anywhere, GeForce RTX 5080-ready)
  • MapleStory M (Steam)
Gfn Thursday In App Labels

Nel complesso, GeForce NOW rafforza la propria posizione nel settore del cloud gaming, puntando su accessibilità, integrazione e semplicità d'uso. Le nuove etichette rappresentano una soluzione pratica a un problema comune, migliorando l'esperienza complessiva per milioni di giocatori.

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