GeForce NOW: tutte le novità dell'ultimo aggiornamento, dalle etichette per i giochi ai nuovi titoli aggiunti

Le nuove etichette dedicate a Xbox Game Pass e Ubisoft+ rappresentano un passo avanti significativo in termini di usabilità. Gli utenti possono ora individuare a colpo d'occhio i titoli già inclusi nelle loro librerie, eliminando qualsiasi incertezza su cosa sia effettivamente giocabile.

GeForce NOW continua a evolversi con un aggiornamento pensato per migliorare uno degli aspetti più importanti del cloud gaming: la scoperta dei contenuti . Con il nuovo GFN Thursday, NVIDIA introduce un sistema di etichette in-app che rende immediatamente chiaro quali giochi sono disponibili per lo streaming attraverso servizi in abbonamento collegati.

I vantaggi principali delle novità introdotte in GeForce NOW

Questo aggiornamento si inserisce in una strategia più ampia che punta a semplificare l'accesso ai contenuti e a rendere il cloud gaming sempre più immediato e intuitivo. In un mercato dove le librerie digitali crescono rapidamente, strumenti di scoperta efficienti diventano fondamentali per valorizzare l'offerta disponibile.

Oltre alle migliorie dell'interfaccia, NVIDIA ha annunciato anche nuovi contenuti per la piattaforma. Tra questi spicca una nuova ricompensa dedicata a Marvel Rivals, pensata per coinvolgere ulteriormente la community. Ma la novità più interessante riguarda l'arrivo di sei nuovi giochi, che arricchiscono il catalogo e dimostrano il continuo supporto degli sviluppatori.