GeForce NOW Thursday: il cloud gaming si espande, arriva PRAGMATA con grafica fino a 5K e 120 fps

Il mondo del cloud gaming continua a evolversi rapidamente e GeForce NOW si conferma uno dei protagonisti principali di questa rivoluzione. Tra le novità più attese spicca l'arrivo di PRAGMATA, il nuovo titolo fantascientifico sviluppato da Capcom, che sarà disponibile sulla piattaforma fin dal giorno del lancio globale.
Si tratta di un'avventura d'azione dal forte taglio cinematografico, ambientata in un misterioso scenario lunare. Grazie alla tecnologia cloud, i giocatori potranno vivere questa esperienza senza bisogno di console o hardware di ultima generazione. Con l'abbonamento Ultimate, infatti, sarà possibile giocare in streaming fino a una risoluzione di 5K a 120 fps, con una qualità grafica elevata e una latenza ridotta.
GeForce NOW si rivolge a tutti i gamer
GeForce NOW si rivolge a tutti i gamer che desiderano accedere ai propri giochi preferiti su diversi dispositivi, mantenendo alte prestazioni. La piattaforma supporta oltre 4.500 titoli provenienti da store come Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect, EA app, Xbox Store, Game Pass e GOG. Questo permette agli utenti di sfruttare la propria libreria esistente senza dover acquistare nuovamente i giochi.
Un'altra importante novità è l'espansione geografica del servizio: GeForce NOW debutta infatti in India con una versione beta lanciata oggi, 16 aprile, portando prestazioni di livello Ultimate a un pubblico ancora più ampio. Questo passo segna un ulteriore rafforzamento della presenza globale della piattaforma e dimostra la crescente domanda di soluzioni di gaming in streaming.
Tutti i titoli in arrivo su GeForce NOW questa settimana
Ecco la lista dei nuovi giochi in arrivo questa settimana:
- REPLACED (Nuova uscita su Steam e Xbox, disponibile su Game Pass, 14/04, GeForce RTX 5080-ready)
- Windrose (Nuova uscita su Steam, 14/04, GeForce RTX 5080-ready)
- Cthulhu: The Cosmic Abyss (Nuova uscita su Steam, 16/04, GeForce RTX 5080-ready)
- PRAGMATA (Nuova uscita su Steam, 17/04, GeForce RTX 5080-ready)
- PRAGMATA SKETCHBOOK - DEMO (Steam, GeForce RTX 5080-ready)
Per ulteriori approfondimenti sul titolo di punta di questa settimana, ecco la nostra recensione di PRAGMATA. L'esperienza offerta da GeForce NOW punta su fluidità, qualità visiva e accessibilità, grazie anche al supporto della tecnologia RTX che migliora l'illuminazione e il realismo grafico.
Il cloud gaming si propone così come una valida alternativa al gaming tradizionale. Siete degli utenti del servizio? Fatecelo sapere!