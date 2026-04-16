Come gira Saros su PS5 Pro? Housemarque illustra i miglioramenti

Come gira Saros su PS5 Pro? Il creative director Gregory Louden ha pubblicato sulle pagine del PlayStation Blog un articolo che descrive i miglioramenti apportati al gioco per i possessori della più potente console Sony.

In primo luogo, Saros utilizza la nuova versione della PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), che il team di sviluppo ha sfruttato talmente a fondo da ottenere risultati praticamente indistinguibili da un 4K nativo durante le sessioni esplorative di Carcosa.

Su PlayStation 5 Pro i valori di rendering di partenza sono stati aumentati prima ancora dell'intervento dell'upscaler, garantendo un'immagine più pulita e definita anche nelle situazioni più caotiche e facendo in modo che il gioco mantenga un frame rate stabile a 60 fps grazie alla risoluzione dinamica.

Anche dettagli come riflessi e qualità visiva generale sono stati rifiniti, così da accompagnare l'incremento di pixel con un miglioramento complessivo dei contenuti presenti sullo schermo. Solo alcune sequenze narrative scendono a 30 fps: una scelta mirata a privilegiare la qualità cinematografica di personaggi, illuminazione e post-processing.