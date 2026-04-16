Come gira Saros su PS5 Pro? Housemarque illustra i miglioramenti

Come gira Saros su PS5 Pro? Il creative director Gregory Louden ha pubblicato sulle pagine del PlayStation Blog un articolo che descrive i miglioramenti apportati al gioco per i possessori della più potente console Sony.
In primo luogo, Saros utilizza la nuova versione della PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), che il team di sviluppo ha sfruttato talmente a fondo da ottenere risultati praticamente indistinguibili da un 4K nativo durante le sessioni esplorative di Carcosa.
Su PlayStation 5 Pro i valori di rendering di partenza sono stati aumentati prima ancora dell'intervento dell'upscaler, garantendo un'immagine più pulita e definita anche nelle situazioni più caotiche e facendo in modo che il gioco mantenga un frame rate stabile a 60 fps grazie alla risoluzione dinamica.
Anche dettagli come riflessi e qualità visiva generale sono stati rifiniti, così da accompagnare l'incremento di pixel con un miglioramento complessivo dei contenuti presenti sullo schermo. Solo alcune sequenze narrative scendono a 30 fps: una scelta mirata a privilegiare la qualità cinematografica di personaggi, illuminazione e post-processing.
Audio e controller
In arrivo il 30 aprile, Saros potrà contare anche su di un comparto audio di spessore, che punta a evolvere quanto abbiamo ascoltato in Returnal grazie al supporto della tecnologia Tempest 3D: il risultato è un sound design che circonda il giocatore, permettendo di percepire nemici, ambiente e colonna sonora in maniera tridimensionale.
Per quanto concerne il DualSense, i grilletti adattivi introducono una gestione più sofisticata delle armi, attivando il fuoco alternativo con una pressione parziale e utilizzando le Eclipse con una pressione completa, mentre il feedback aptico prova a trasmettere ogni sfumatura dell'azione e della narrazione, con alcune sorprese che il team ha preferito non anticipare.
Infine Saros sfrutta l'SSD ad alta velocità di PS5 per garantire caricamenti quasi istantanei, il che si traduce in un ritorno immediato in azione dopo la morte e in transizioni fluide anche durante i momenti più spettacolari, come l'attivazione delle eclissi che modificano radicalmente l'esperienza di gioco.