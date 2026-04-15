Saros: ecco quando potrete leggere la nostra recensione della nuova esclusiva PS5 di Housemarque

Il gioco è infatti arrivato in redazione con largo anticipo rispetto all'embargo e abbiamo già iniziato a lanciarci in sparatorie al cardiopalma e a schivare piogge di proiettili, così da offrirvi una disamina quanto più completa possibile del nuovo adrenalinico action roguelite di Housemarque.

Saros è uno dei giochi più importanti della line‑up di esclusive PS5 in arrivo quest'anno e ora possiamo finalmente dirvi quando potrete leggere la nostra recensione sulle pagine di Multiplayer.it.

Un nuovo gioco ricco di azione da Housemarque

Per chi non lo conoscesse, Saros è un'esclusiva PS5 di stampo fantascientifico sviluppata da Housemarque. Combina azione in terza persona, elementi da bullet hell, sparatutto e componenti roguelike, rappresentando un'evoluzione naturale del lavoro svolto dallo studio con Returnal.

Il gioco ci porta sulla colonia perduta di Carcosa, un pianeta alieno avvolto da un'eclissi permanente e popolato da creature ostili. Il protagonista è Arjun Devraj, un Soltari Enforcer interpretato da Rahul Kohli, determinato a ritrovare la persona che sta cercando.

Durante le spedizioni il giocatore affronta combattimenti intensi contro creature aliene e, in caso di morte, riparte dalla base per tentare nuovamente l'incursione. Ogni spedizione è diversa dalla precedente grazie a variazioni di ambienti, nemici e situazioni, incoraggiando a migliorarsi di volta in volta. Rispetto a Returnal, Saros introduce una progressione persistente più accessibile: dopo ogni morte è possibile potenziare in modo permanente l'equipaggiamento di Arjun, combinare armi Soltari e tecnologie aliene Carcosan e migliorare la sua tuta, rendendo ogni nuova incursione più ricca e incisiva.