Apple prepara il salto per iPad Air: in arrivo un display OLED, produzione al via tra fine 2026 e inizio 2027

La notizia, diffusa da ET News e basata su fonti industriali, indica che Samsung Display avvierà la produzione di massa dei pannelli tra la fine del 2026 e gennaio 2027 , con l'obiettivo di rifornire proprio i futuri dispositivi della casa di Cupertino.

Secondo un recente report proveniente dalla Corea del Sud, Apple starebbe pianificando un importante aggiornamento per la linea iPad Air, introducendo display OLED a partire dai modelli previsti per l'inizio del 2027 .

Questo significa che, pur beneficiando dei vantaggi dell'OLED, gli iPad Air potrebbero avere luminosità inferiore e continuare a non supportare il ProMotion .

Tuttavia, non tutte le caratteristiche degli OLED saranno uguali a quelle presenti sugli iPad Pro. I modelli Air dovrebbero adottare pannelli LTPS a singolo strato , meno avanzati rispetto ai pannelli LTPO a doppio strato utilizzati sugli iPad Pro.

I pannelli OLED permettono infatti il controllo individuale di ogni pixel , garantendo neri più profondi, contrasti più elevati e una riproduzione dei colori più precisa. Inoltre, offrono tempi di risposta più rapidi e angoli di visione migliori , oltre a una maggiore flessibilità progettuale per dispositivi più sottili ed efficienti.

Non solo iPad Air, OLED arriverà anche su iPad mini?

Parallelamente, anche l'iPad mini sembra destinato a ricevere un aggiornamento simile. Le indiscrezioni suggeriscono che una futura versione, probabilmente l'iPad mini 8, adotterà anch'esso un display OLED, utilizzando però la stessa tecnologia più economica prevista per l'iPad Air.

Con questi aggiornamenti, la transizione di Apple verso l'OLED nella sua gamma tablet sarà quasi completa. L'unico modello a rimanere con display LCD sarà l'iPad base, che continuerà a rappresentare l'opzione più economica. Staremo a vedere come Cupertino deciderà di agire in questo settore.