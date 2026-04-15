Space Moves è il nuovo capitolo di una serie che non conoscete o avete dimenticato

Con Space Moves , la storica software house spagnola Dinamic Software si prepara a riportare in vita una delle sue serie più iconiche: quella Moves , appunto, che immaginiamo molti di voi ignorino o abbiano dimenticato. C'è anche la possibilità che non l'abbiate mai considerata una serie vera e propria. Comunque sia, si tratta di un trio di run'n'gun risalenti agli anni '80 e primi '90, usciti su sistemi come il Commodore 64 o l'Amiga, per nominarne un paio.

Si va nello spazio

A rivelarlo è stata la rivista Micromanía, considerata la più longeva rivista di videogiochi ancora in circolazione al mondo (anche se c'è dibattito in merito).

Secondo quanto comunicato, lo sviluppo del nuovo capitolo è stato affidato a Retrobytes Games, che si occuperà della produzione. Space Moves si inserisce come seguito diretto della trilogia originale composta da Army Moves (1986), Navy Moves (1987) e Arctic Moves (1995). La parte migliore è che per ora è stato annunciato soltanto per Amiga 500.

Accanto al nuovo capitolo, è stato inoltre annunciato anche un vero e proprio ritorno alle origini: il primo episodio della serie sarà infatti riproposto in una versione rinnovata intitolata Army Moves Overdrive, segnando così un doppio rilancio per la serie. In questo caso c'è anche una pagina su Steam.

La serie Moves non è il primo tentativo di recupero di questi anni. Anzi, probabilmente esiste proprio perché la scena è molto attiva, in questo senso. Di recente abbiamo ad esempio potuto giocare a una nuova versione di Dark Castle, a un nuovo The New Zealand Story e a un seguito di Beyond the Ice Palace, tanto per fare degli esempi.