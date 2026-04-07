Impossible Missione 3 per Commodore 64 ha una data di uscita ufficiale

A decenni di distanza dai primi episodi, lo sviluppatore britannico Icon 64 e l'editore Psytronik hanno annunciato la data d'uscita di Impossible Mission 3 per Commodore 64, un sequel con licenza ufficiale concessa direttamente da Epyx Games, detentrice storica della proprietà intellettuale. Potremo giocare alla versione definitiva il 18 maggio 2026. Attualmente il gioco è in fase di stampa.

Una lunga storia

Il primo Impossible Mission, uscito sul Commodore 64 nel lontano 1984 (e poi convertito per ZX Spectrum, Sega Master System e altre piattaforme), divenne un vero e proprio gioco di culto per le sue animazioni sbalorditive, la grande difficoltà e la presenza di parlato campionato, non scontata sul computer a 8-bit di casa Commodore. Come dimenticarsi della frase di apertua: "Another visitor! Stay a while, stay forever."Al primo capitolo seguì Impossible Mission 2 nel 1988, quindi alcuni seguiti di minor richiamo, come Impossible Mission 2025.

In un certo senso, Impossible Mission 3 ha un'eredità davvero pesante alle spalle. Rimanendo fedele alle sue radici, il gioco si presenterà come un action-platform in cui i giocatori dovranno infiltrarsi nuovamente nel quartier generale del malvagio Dr. Elvin Atombender, cercando di sventare il suo piano criminale ed eludendo i soliti robot assassini.

Rispetto al passato, non mancheranno però diverse novità per rinfrescare il gameplay: faranno il loro debutto armi ed esplosioni EMP per disattivare i nemici robotici, ci sarà la possibilità di distruggere alcune parti danneggiate dello scenario e verrà introdotto un particolare effetto 3D per gli ascensori.

Il gioco uscirà in formato digitale , lo stesso giorno in cui si apriranno i preordini sul sito di Psytronik per le edizioni fisiche: i puristi potranno giocarlo sul vero hardware dell'epoca acquistandolo su cassetta o cartuccia, mentre chi preferisce l'emulazione su PC potrà optare per una moderna chiavetta USB, a forma di audiocassetta.