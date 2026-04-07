Il set da due Joy-Con per Nintendo Switch 2 è in promozione su Amazon: puoi acquistarlo in offerta al minimo storico

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione che farà felici tutti i possessori di una Switch 2 e per chi è alla ricerca di un nuovo paio di Joy-Con : il set è in offerta sulla piattaforma con uno sconto attivo del 22% per un costo totale e finale d'acquisto di 69,99€, minimo storico . Puoi acquistarli direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui in basso: I nuovi Joy-Con Nintendo Switch 2 introducono diverse migliorie pensate per offrire un'esperienza di gioco più comoda e versatile rispetto alla generazione precedente. Uno degli aggiornamenti più evidenti riguarda i pulsanti SL e SR, ora più grandi .

Ulteriori dettagli sui Joy-Con per Nintendo Switch 2

Anche i control stick sono stati ridisegnati e ingranditi, offrendo una maggiore precisione nei movimenti e una sensazione più solida durante il gameplay. Questo cambiamento è particolarmente utile nei giochi che richiedono controlli accurati, come titoli d'azione o di guida. Un'altra innovazione importante è il sistema di collegamento magnetico alla Nintendo Switch 2.

I Joy-Con si agganciano alla console tramite magneti, che garantiscono una connessione stabile e sicura durante l'uso. Nonostante la forte tenuta, il distacco dei controller è semplice e immediato: basta premere il pulsante di rilascio posizionato sul retro. Nel complesso, queste migliorie rendono i Joy-Con 2 più ergonomici, pratici e adatti a diverse modalità di gioco.