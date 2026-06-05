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Migliora il raffreddamento del tuo computer con il dissipatore MSI in promozione su Amazon al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione attiva sul dissipatore MSI che cala fino al suo minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   05/06/2026
Dissipatore MSI

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sul dissipatore MSI: l'offerta prevede uno sconto interessante del 29% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 77,90€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata al prodotto sfruttando il banner qui giù: Il dissipatore a liquido MSI MAG CORELIQUID I è progettato per offrire prestazioni di raffreddamento avanzate e una gestione efficiente delle temperature anche sotto carichi intensi. Uno degli elementi principali è la piastra fredda in rame ingrandita, studiata per coprire in modo più efficace i punti caldi decentrati delle CPU moderne.

Ulteriori dettagli sul dissipatore

Il sistema utilizza una pompa a doppia camera, che separa il flusso del liquido caldo da quello freddo. Questa soluzione aiuta a preservare la differenza di temperatura e migliora l'efficienza complessiva del raffreddamento. Il motore a tre fasi integrato è progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Il raffreddamento è supportato da ventole ARGB LDB da 120 mm.

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Dal punto di vista estetico, il dissipatore presenta un design a doppio specchio con illuminazione ARGB GEN2, completamente personalizzabile tramite il software MSI. Questo consente di adattare l'aspetto del sistema a qualsiasi configurazione gaming.

Infine, il sistema include il supporto UNI Bracket, compatibile con socket Intel e AMD, che semplifica l'installazione e riduce i tempi di assemblaggio, rendendolo ideale per build personalizzate.

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