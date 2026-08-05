Mandragora: Whispers of the Witch Tree è in offerta su Amazon, puoi acquistarlo al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo di Mandragora: Whispers of the Witch Tree per PS5. L'offerta prevede uno sconto attivo del 35% per un costo finale di 25,99€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui sotto: Mandragora: Whispers of the Witch Tree è un'avventura soulslike a scorrimento laterale ambientata in un oscuro universo fantasy, dove ogni combattimento richiede attenzione, strategia e precisione. Il gioco propone un'esperienza in 2.5D, combinando esplorazione e scontri impegnativi. I giocatori potranno immergersi in un mondo inquietante e affascinante.
Ulteriori dettagli sul gioco
Al centro della storia si trova un'umanità ormai perduta e un viaggio misterioso legato alla Lanterna delle streghe, un antico artefatto che permette di attraversare gli squarci nella realtà e raggiungere il piano ultraterreno dell'Entropia. Un luogo enigmatico dove il confine tra il mondo conosciuto e l'ignoto diventa sempre più sottile.
Durante il percorso sarà possibile scegliere tra diverse classi, dall'Avanguardia all'Eretico, ognuna con caratteristiche e abilità uniche. Il sistema di progressione consente di personalizzare poteri e capacità per creare uno stile di combattimento personale.
L'avventura permetterà inoltre di incontrare nuovi Artigiani da aggiungere alla propria carovana. Questi personaggi offriranno la possibilità di ottenere miglioramenti. Qui la nostra recensione.