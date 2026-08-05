Mandragora: Whispers of the Witch Tree è in offerta su Amazon, puoi acquistarlo al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo di Mandragora: Whispers of the Witch Tree per PS5. L'offerta prevede uno sconto attivo del 35% per un costo finale di 25,99€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui sotto: Mandragora: Whispers of the Witch Tree è un'avventura soulslike a scorrimento laterale ambientata in un oscuro universo fantasy, dove ogni combattimento richiede attenzione, strategia e precisione. Il gioco propone un'esperienza in 2.5D, combinando esplorazione e scontri impegnativi. I giocatori potranno immergersi in un mondo inquietante e affascinante.