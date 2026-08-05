Marvel Rivals sta per diventare molto più leggero su PC, PS5 e Xbox

Stando a quanto rivelato dal creative director Guangyun Chen, Marvel Rivals sta per diventare molto più leggero: in concomitanza con il debutto della Stagione 9.5, il gioco ridurrà le proprie dimensioni su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

"Con la Stagione 9.5 introdurremo un'importante revisione del sistema di compressione delle texture", ha spiegato il creative director. "Senza sacrificare nemmeno un singolo pixel della qualità visiva, ridurremo drasticamente lo spazio occupato dal gioco sui vostri dischi."

Cosa possiamo aspettarci esattamente? Guangyun Chen ha parlato di 15 GB in meno su PS5 e Xbox Series X|S e addirittura di 40 GB in meno su PC: un risultato, quest'ultimo, davvero notevole se non saranno necessari dei compromessi sul piano qualitativo.

"Poiché stiamo ricompattando completamente queste risorse, il primo aggiornamento della Stagione 9.5 sarà più pesante del normale", ha avvisato Guangyun Chen. "Tuttavia, una volta completata l'installazione, le dimensioni finali del gioco risulteranno notevolmente inferiori."