Marvel Rivals sta per diventare molto più leggero su PC, PS5 e Xbox

Stando a quanto rivelato dal creative director Guangyun Chen, Marvel Rivals sta per diventare molto più leggero: in concomitanza con il debutto della Stagione 9.5, il gioco ridurrà le proprie dimensioni su PC, PS5 e Xbox Series X|S.
"Con la Stagione 9.5 introdurremo un'importante revisione del sistema di compressione delle texture", ha spiegato il creative director. "Senza sacrificare nemmeno un singolo pixel della qualità visiva, ridurremo drasticamente lo spazio occupato dal gioco sui vostri dischi."
Cosa possiamo aspettarci esattamente? Guangyun Chen ha parlato di 15 GB in meno su PS5 e Xbox Series X|S e addirittura di 40 GB in meno su PC: un risultato, quest'ultimo, davvero notevole se non saranno necessari dei compromessi sul piano qualitativo.
"Poiché stiamo ricompattando completamente queste risorse, il primo aggiornamento della Stagione 9.5 sarà più pesante del normale", ha avvisato Guangyun Chen. "Tuttavia, una volta completata l'installazione, le dimensioni finali del gioco risulteranno notevolmente inferiori."
Le novità della Stagione 9.5
In arrivo anche su Nintendo Switch 2, Marvel Rivals introduce con la Stagione 9.5 un nuovo personaggio, The Hood: il villain dotato di poter sovrannaturali ma che ama attaccare i suoi avversari brandendo una doppia pistola.
Grazie al suo mantello magico, The Hood potrà inoltre proteggere gli alleati creando barriere energetiche, mentre la sua abilità suprema lo trasformerà completamente in un demone, aumentando il danno inflitto e fornendo salute bonus ai compagni vicini.
La Stagione 9.5 farà infine progredire la trama del gioco, svelando nuovi dettagli sulla cospirazione cosmica che coinvolge Moon Knight, Apocalisse e la misteriosa All-Black Necrosword, lasciando intendere che un burattinaio ancora più pericoloso stia agendo nell'ombra.