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Marvel Rivals ha messo il costume da bagno a Captain America e... enfatizza le sue forme

Marvel Rivals è un classico gioco free to play nel quale è possibile spendere per ottenere nuove skin per i personaggi: con l'arrivo dell'estate Captain America si è messo il costume e le sue forme sono state enfatizzate.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   03/07/2026
Captain America in Marvel Rivals con il costume da bagno
Marvel Rivals
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Arriva il caldo e in molti vanno al mare, persino i personaggi di Marvel Rivals. Il team ha infatti introdotto una nuova skin in stile costume da bagno per Captain America, il forzuto eroe degli USA.

Come potete vedere però dall'immagine di copertina e dal video che trovate poco sotto, NetEase Games ha deciso di non porsi limiti e ha enfatizzato le forme del personaggio, causando ovviamente la reazione dei giocatori in rete.

Captain America è super sotto ogni punto di vista in Marvel Rivals

La segnalazione della skin arriva tramite ResetEra, che con un video e alcune immagini non nascondono ciò che gli sviluppatori hanno volutamente messo in vista... e non parliamo dei muscoli.

I giocatori hanno quindi pubblicato commenti come "Questo è il siero da super-soldato, signori", ma anche "Oh, sta salutando la bandiera" e "Oh NetEase, non cambiare mai", così come "Perlomeno Marvel Rivals dà uguali opportunità" e "Ecco, questo è il tipo di fanservice che mi piace" e ancora "Cap vuole redimere decine di anni di sovrasessualizzazione delle donne", "Considerando alcuni dei personaggi femminili del roster, ritengo che sia giusto così".

Marvel Rivals non vuole essere solo uno sparatutto, ma "un'esperienza da anime in movimento" Marvel Rivals non vuole essere solo uno sparatutto, ma un'esperienza da anime in movimento

Cosa ne pensate di questo costume? Vi interessa? Ricordiamo infine che Marvel Rivals è stato confermato per Nintendo Switch 2, ma sarà necessaria un po' di pazienza.

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